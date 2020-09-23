復課｜幼稚園K3今回校　家長形容遲來的喜悅　母親半日接送足4次

隨着本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，全港學校今日（23日）起分階段局部復課，中一、中五及中六；小一、小五及小六；幼稚園高班（K3）學生，可於即日起恢復面授課堂，初期只設半日制。 有「全職媽媽」今早先於6時許送就讀小四的大女到灣仔區上學，然後再返到筲箕灣送就讀K3細女上學；由於現時只有半日制課堂，數小時後再要分別到兩區接回兩姊妹，半日內跑足四次接送。然而，家長們普遍歡迎恢復面授，更形容是「遲來的喜悅」。 有幼稚園校長認為，學生經歷「悠長假期」後，其作息時間需作調整，復課初期會先讓學生慢慢重新適應上學，教師會逐漸調整課堂活動安排，例如要先重整自理能力。

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位於筲箕灣的中國婦女會幼稚園K3今早9時起開始上課，家長8時許陸續送子女回校，有小朋友看見校長及教職員顯得十分興奮，急不及待展示在家學習的繪畫作品。學生進入校門前量度體溫及消毒雙手，另外亦需更換另一對波鞋才進入課室。

校長：若隨後一切順利 相信對K3升小一影響有限

校長廖海艷形容上學年分階段復課時，大家都是懷着興奮的心情迎接，但及後無奈爆發第三波疫情，她期望復課能順順利利；隨後若一切能順利，她相信對本屆K3學生升讀小一的影響有限。對談及今早的上學情況，她形容小朋友重遇老師時十分興奮，而同學之間長時間未有碰面，學生會互相說「好掛住你啊」。

家長形容女兒上學 比過往任何一次更自發



廖海艷指有家長反映，學生作息時間有改變，過去半年很多時會於上午11時才起床，經歷「悠長假期」後，其作息時間需作調整，校方會理解這些情況。根據今年6月時的復課經驗，會先讓學生慢慢重新適應上學，教師會逐漸調整課堂活動安排，例如要先重整學生的自理能力、傳授正確衛生意識、正確配戴口罩等。

家長江先生形容，女兒十分期待上學，大家對此都感到十分開心，「比過往任何一次返學更自發，包括起身、梳洗等等。」江先生表示，今日另一項任務是到小學遞交自行階段報名表，「佢（女兒）就期待，我就緊張，我要喺佢中午放學之前搞掂小一報名。」

家長：好長時間無返學 好難形容個心情



對於女兒終於復課，家長周女士形容：「遲來的喜悅，好長時間無返學，好難形容個心情。」她表示，疫情期間小朋友不能外出，在家中經常打機，現時能回校上課可漸漸恢復其正常校園生活，期望疫情能盡早過去，恢復全日制上課。然而，女兒初期表示不願上學，但她今早抵達學校後看見老師時感到很開心，「可能成日喺屋企無出街，會變得懶惰，有得返學之後，應該好快可以融入其他小朋友，回復之前狀態。」

由於現時仍有零星本地確診個案，周女士指對於復課有少少擔心，但相信學校的消毒程序嚴謹，所以對於回校感到相對安心；出門前亦已再三提醒女兒，暫時不要與其他小朋友分享用具，要勤洗手，不要脫下口罩或進食，飲水過後要盡快戴回口罩。

半日兩次來回灣仔及筲箕灣送兩女上學



家長羅女士今早先於6時許送就讀小四的大女到灣仔區上學，然後再回到筲箕灣送就讀K3細女上學。由於今日全港學校只會上課半天，羅女士笑言數小時後再要分別到灣仔及筲箕灣接回兩姊妹，半日內跑足四次接送。

羅女士指，兩名女兒過去數月經常表示，每天上網課十分勞累及沉悶，經常問及何時才能上學，期望能重遇老師及同學；同時又指，由於女兒們不能專注地坐在電腦前上課，難以吸收知識。對於K3女兒來年會升讀小一，羅女士指由於女兒的K2學年幾乎沒有回校上學，而大女亦即準備來年的小五呈分試，「屋企自學，小朋友的自覺性不高，所以都會有擔心。」惟她認為，兩姊妹在家能互相陪伴玩耍，情況已較只有一名小朋友的家庭理想。