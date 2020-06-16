最低工資水平將檢討　基層不應因疫情被犧牲

最低工資委員會將於10月底前向特首建議，經檢討後明年的最低工資水平，而今次檢討的公眾諮詢於本周二（16日）結束。本年受疫情影響，本港經濟大受打擊，不少資方已大喊凍結最低工資。然而目前最低工資水平已落後市民生活需要，加上本身兩年一檢的安排，凍結檢討只會使基層打工仔受害，政府應為勞方「企硬」。

經去年5月調整後，本港目前的最低工資水平為每小時37.5元。但到底時薪37.5元是否足夠？以每月工作26天、每天8小時計算，按最低工資水平支薪的打工仔每月薪金只有7,880元。勞聯主席林振昇直批連綜援水平又比不上，如一個2人家庭在現行安排下，按綜援金額、租金津貼、水費及排污費計算，一共可領8,588元，較領最低工資打工仔的月入高出708元。先別論綜援金額是否足夠，但如政府當綜援金額為基本生活開支的指標，領最低工資的基層家庭或許連基本生活也未能維持。

香港最低工資長期低於基本生活開支水平，不足以應付基本所需。（資料圖片／張浩維攝）

水平太低 脫離現實

有基層打工仔直言，或許索性領取綜援更工作為好。此話自然悲涼，畢竟「有手有腳」、願意工作的市民，努力工作所獲的工資竟未夠政府予未能自理者的資助為低。歸根究柢，基層打工仔為就業市場的最脆弱一群，若非政府政策干預，基層勞工的付出容易被剝削，更不用說可隨經濟發展獲合理加薪。

更重要的是，本港勞工近年的月入始終有所上升，按政府最近公布的收入及工時調查結果，去年5月至6月全港僱員工資時薪中位數則是73元，按年升3.6%，若基層的最低工資凍薪、甚至有所減少，基層勞工與大眾的收入差距只會愈見愈大，貧富懸殊問題因而惡化。

必須指出，最低工資的調整現時兩年一檢，過去調整雖能僅僅追上通脹，但打工仔等候調整期間始終須「硬食」物價上漲。無疑，隨疫情影響，本港經濟嚴重受挫，失業率更是升至近十年的新高。但不能忽略的是，去年最低工資雖剛剛調整，但2019年的甲類消費物價指數已較2018年增加3.3%。而且即使本年經濟轉差，但物價水平（特別是生活用品）會否隨即隨之轉下，實在成疑。最低工資委員會必須理解基層打工仔的生活需要，不能輕易因資方壓力而輕言凍結調整。

此外，政府不能再迴避最低工資兩年一檢滯後經濟現況的問題。我們已多次指出，一年一檢才是最能按整體經濟環境、勞工市場變化調整的方法。勞福局局長羅致光近日一再重覆過去論調，堅稱兩年一檢更能全面參考社會及市場現況，只是再次顯示出政府屈服資方壓力的態度。