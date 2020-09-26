民坊斥數千萬元翻新鴨脷洲邨街市　增小食街　加設電子收費系統

基滙資本成立的「民坊」近年收購不少屋邨商場翻新。繼早前的長沙灣麗閣商場及屯門兆禧苑商場外，近日於南區鴨脷洲邨街市亦完成裝修工程，於上周開幕。 鴨脷洲邨街市有逾40年歷史，2018年強颱風「山竹」襲港時，街市更受到嚴重損壞。「民坊」去年接手街市後，花近8個月時間翻新，工程斥資數千萬元，除改善街市環境，更於每個檔口設電子收費設備，並增設小食街。出租率由翻新前的不足一半，提升至現時的100%。

翻新後的鴨脷洲邨街市，於9月22日正式開幕。（歐嘉樂攝）

於1980年落成的鴨脷洲邨街市，於翻新前只有20個營運的檔口，出租率約為47%，不足一半；於二樓、原為前房屋署辦公室的位置更是全層凋空。於2018年，強颱風「山竹」吹襲本港，街市的部份屋頂更被吹走，造成嚴重損毀。

「民坊」於2019年3月接手鴨脷洲邨街市，經過8個月的翻新工程，並斥資數千萬元改裝。裝修後的街市除設有冷氣外，更加建防滑地板、升降機及輪椅友善設施，方便區內的長者進出；為滿足年輕住戶的需要，街市內增設營業至晚上12時的小食街。至於2樓位置，他們改裝原有的辦公室，並邀請餐廳進駐，讓街坊可以先於下層街市購買海鮮，再到樓上餐廳加工即食。他們亦增設電子付款設備，於每個檔口設置信用卡支付工具，並設有會員制度，街坊消費時可儲分換禮品。

基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙稱，疫情影響，令招募商戶進駐方面亦有困難。（歐嘉樂攝） 今年內再推3個項目 基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙稱，街市開幕受疫情影響稍有延誤，而接手時街市情況殘舊，原有老店亦表明不願再經營，加上疫情影響，令招募商戶進駐方面亦有困難。不過他們透過會員制、電子化付款，及為商戶提供外賣服務優惠等，成功令街市47個舖位全數租出。鴨脷洲邨街市除為促進老中青共融外，亦鼓勵商戶聘請當區居民，為該區創造就業機會。黃梓謙透露，「民坊」於年底前仍有3個屋邨項目將完成翻新工程，分別於將軍澳區及葵青區。