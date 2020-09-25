中秋Staycation　平中貴價酒店均近爆滿　900元包入住晚餐送月餅

本港新冠肺炎疫情持續，自去年反修例風波至今年疫情封關，8月訪港旅客人數僅得4千多人，酒店業首當其衝大受打擊，可謂「一波未平，一波又起」。《香港01》於今日（24日）透過住宿網站查閱6間酒店的房價，比較今年及去年中秋節的房價，發現今年的升幅較跌幅明顯。其中以四星級的青逸酒店升幅更為明顯，從172元升至257元，升幅達49%。而最便宜的是香港珀麗酒店，每晚平均263元，若連同稅項及其他費用，只需支付1155.04元。

文華東方酒店的「皇后像廣場景特大號床套房」四日房價為28,292元。（官網截圖）

今年國慶日、中秋節翌日公眾假期與周六日相連，市民可在不需要請假的情況下，可以連續放4日。而在疫情的影響下，市民原定的外遊計劃只能取消，或會選擇到本地酒店渡假。查閱酒店價格網站Trivago、Booking.com、Agoda、永安旅遊，搜羅6間市區酒店，抽取於中秋節期間最便宜的價格，發現與去年中秋節相比，酒店的房價有輕微上升的趨勢。

今年中秋節酒店房價升幅較明顯

其中，青逸酒店、文華東方酒店、灣景國際酒店的房價均比去年高，灣景國際酒店從去年的383元一晚，升至今年的517元，升幅達35%；而四星級的青逸酒店升幅更為明顯，從172元升至257元，升幅達49%。跌幅方面，當中以帝京酒店最為顯著，從去年的781元減至624元，跌幅達20%。整體而言，比較今年及去年中秋節的房價，發現今年房價的升幅較跌幅明顯。

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查閱酒店價格網站，發現與去年中秋節相比，酒店的房價有輕微上升的趨勢。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港珀麗酒店四日計最便宜 平均一晚263元

至於今年8月30日至10月3日的房價，其中5間酒店的價格約3,000元以下，僅得文華東方酒店高達過萬元，其「皇后像廣場景特大號床套房」四日房價為28,292元。而最便宜的是香港珀麗酒店，每晚平均263元，若連同稅項及其他費用，只需支付1155.04元。

網頁顯示多間酒店房短缺

雖然距離中秋節及國慶日尚有約一周，但多間酒店顯示房間緊缺，其中文華東方酒店於網站顯示剩下6個房間，華美達海景酒店亦顯示僅剩2個房間，香港珀麗酒店更寫上「即將售罄」，可見價格較便宜的酒店房需求殷切。

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酒店推中秋住宿優惠吸客

此外，亦有不少酒店為吸引市民租住，推出各種各樣的優惠，例如帝景酒店推出「中秋團圓中式饗宴」，最低只需1,598元可享有4位用6道菜式。住客除了可享用酒店的設施外，若提早5個工作天預訂及支付費用，更可享85折優惠。

而城景國際酒店亦推出中秋節住宿優惠，每晚最低900元可入住尊貴客房，並可享用二人西式晚餐及葡萄汽酒一瓶。酒店亦會贈送流心奶黃月餅，亦延遲退房時間至下午2時。