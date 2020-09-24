警改傳媒代表定義　政府新聞處：GNMIS用戶會獲邀出席政府記招

警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，惹來新聞界反響。警方新例下，只承認已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒。

政府新聞處今（24日）回應傳媒查詢時指，GNMIS是向傳媒提供政府新聞稿、廣播、圖片及短片的綜合網上平台，一般來說，已登記的用戶才會獲邀和容許出席政府，包括各決策局／部門的記者招待會及傳媒活動。截至今日，GNMIS共有206個登記用戶，包括本港和駐港海外報紙、雜誌、電視台、電台、新聞通訊社和網媒等，當中純網媒有超過30間。