警修訂傳媒代表定義惹爭議　李家超：免魚目混珠　新聞自由不變

警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，惹來爭議，保安局局長李家超今（23日）撰文回應指，有不少奉行新聞自由的地方包括美國紐約市及洛杉磯，均實行記者認證制度，由政府機構簽發記者證。他又強調有關修訂是內部指引，旨在讓警務人員易於識別以作特別額外安排，包括安排進入封鎖區特別位置，「更有利於專業記者採訪，更能讓雙方各司其職。」 他強調，本港奉行的新聞自由沒有改變；又謂修訂所述的「傳媒代表」定義，對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響，一切如常。

李家超表示，香港新聞自由受《基本法》保障，警方與傳媒有悠久的合作關係，更因此特別設立傳媒聯絡隊，讓雙方在互相尊重和理解的情況下，各司其職。但自去年6月至今，警方在處理很多大型群眾事件時，面對不少假借新聞採訪而魚目混珠的人，阻礙警方的行動，更增加警務人員受襲的風險。修訂「傳媒代表」定義，是令前線人員能更有效及快捷地辨識，有助在可行情況下提供特別採訪安排，他強調修訂不是為記者作任何定義。

李家超：不少奉行新聞自由地方實行認證制度

他續指，在警隊日常行動上，警方按需要設立行動封鎖區，除警務人員外，其他人不能進入。警方剛公布的「傳媒代表」定義屬內部指引，讓警務人員在可行情況下，讓這些「傳媒代表」進入一般不容許傳媒進入的封鎖區內，為他們安排特別位置作採訪，這是額外有利採訪的安排。其他人士則不會獲得特別採訪安排，但可在封鎖區外如常活動。

他又援引外國例子支持說法，李家超指，有不少奉行新聞自由的地方實行記者認證制度，包括美國紐約市及洛杉磯，由政府機構簽發記者證。獲發記者證的媒體可以越過警察封鎖線進行採訪，目的是在限制區域進行人群和保安管制的同時，亦讓獲認可的媒體能較近距離進行採訪。在美國俄勒岡州，當地的執法部門最近亦遇到自稱「記者」人士在現場造成混亂。當地上訴法院，上月在一宗暫緩「記者保護令」的判決中指出，記者若沒有確定標準，可能對執法人員帶來無法挽回的傷害。

警方昨去信4個傳媒組織宣布修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，只涵蓋已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒，不再承認香港記者協會及香港攝影記者協會會員證。記協等8個傳媒工會，批評做法無異於官方發牌制度，嚴重影響採訪自由及新聞自由，要求取消修訂，其中記協正研究提出司法覆核。