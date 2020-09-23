警改傳媒代表定義　民主派質疑「陰乾」網媒　籲工會提司法覆核

警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，由往持有記協或攝影記協的會員證，改為已登記政府新聞處新聞發布系統的傳媒機構，或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、電台和電視廣播機構。 民主派（23日）下午舉行記者會，批評警方擅自修改《警察通例》。民主黨立法會議員許智峯表示，若讓警方打開缺口擁有篩選傳媒的權力，是非常危險的開始，等同「赤裸裸奪去市民的知情權」。他又指，若然正式剝奪網媒及學生記者的合法採訪權力 ，他們可能會被起訴暴動罪。

許智峯表示，若讓警方打開缺口擁有篩選傳媒的權力，是非常危險的開始，等同赤裸裸奪去市民的知情權。（鄭榕笛攝）

警察公共關係科總警司郭嘉銓今日指，措施不會影響新定義內外，所有傳媒代表在公眾地方採訪，只是在警方記者會，或警方在現場劃設封鎖區時，作出便利傳媒安排時適用。

許智峯反駁指，在示威現場，除了警方以外有其他執法人員工作，包括消防員及救護員，都沒有指責學生記者阻礙其工作，唯獨警察有投訴。他稱，主流傳媒去不了示威現場每一個角落，正因為有網媒及公民記者才能讓大眾看到每個角落，拍攝得珍貴片段，「更何況在現今社會，市民都會質疑主流傳媒的公信力，小機構的公信力可能比大台更加大。」

毛孟靜指，新聞界有不少自由工作者（Freelancer)，沒有服務特定傳媒機構，行內人彼此之間有認可，形容警方定義傳媒是要把香港傳統媒體逐一擊破。（鄭榕笛攝）

毛孟靜籲工會提司法覆核



曾任記者的立法會議員毛孟靜指，新聞界有不少自由工作者（Freelancer)，沒有服務特定傳媒機構，行內人彼此之間有認可，形容警方定義傳媒是要把香港傳統媒體逐一擊破。毛表示，網媒過去一年反修例運動中拍攝到獨家片段，已經是本港的「第五權」，形容今次做法是「陰乾」網媒，她強烈呼籲傳媒工會必需提出司法覆核。

鄭家朗：打擊學生未來參與傳媒行業



青年組織「教育野」發言人鄭家朗表示，《警察通例》修訂生效後，所有學生媒體可能被定義為非法採訪，又指今次行動會令不少有志進入媒體工作的學生受打擊。