新冠肺炎｜疫情下小販攤檔生計受影響　籲重開實體墟市助增收入

關注綜緩底收入聯盟於九月中進行調查，了解疫情對攤檔檔主以及小販生計的影響，結果發現，受訪者當中有九成認為收入受到疫情所影響，有近六成受訪者亦認為政府政策未能有效幫助基層市民；市民普遍意見均認為疫情緩和後，政府應允許民間團體舉辦不同類型墟市，讓基層市民可以透過墟市擺賣增加收入，大部分市民亦希望可以有機會逛墟市。 而檔主方面，大部分檔主在疫情下面臨失業狀況，收入更大幅減少，檔主亦未關疫情好轉而對經濟狀況持樂觀態度，故希望疫情好轉後能重啟實體墟市，以增加收入。

關注綜緩底收入聯盟於九月中進行一份有關疫情對攤檔檔主以及小販生計影響的問卷調查。（馬煒傑攝）

關注綜緩底收入聯盟於9月16日至24日間進行一份有關疫情對攤檔檔主以及小販生計影響的問卷調查，以網上問卷的形式訪問了300名市民及106名攤檔檔主要了解市民對政府經濟政策和舉辦去試的意見，以及了解當主在疫情下的生計狀況和重啟實體墟市的意向。

受訪者希望可舉辦更多墟市

調查結果顯示，近六成受訪者認為政府政策未能有效幫助基層市民，受訪者當中有九成認為收入受到疫情所影響，另外有六成受訪者認為政府應該投放更多資源幫助基層。在墟市意向方面，雖有四成五受訪者表示未曾到訪過墟市，但有超過六成受訪者傾向認同若疫情緩和政府應允許民間團體舉辦不同類型的墟市，有六成受訪者更認為舉辦墟市有助基層市民增加收入；受訪者表示到墟市主要會購買生活用品及新鮮食材（分別為83%及63%）；有九成受訪者認為疫情緩和後應恆常舉辦墟市，兩成受訪者更表示希望一星期舉辦一次。

關注綜緩底收入聯盟於九月中進行一份有關疫情對攤檔檔主以及小販生計影響的問卷調查，結果發現，普遍市民均認為疫情緩和後政府應允許舉辦不同類型墟市。（馬煒傑攝）

檔主傾向重啟實體墟市 八成六受訪者表示會參與

此外，檔販的受訪者當中有三份二表示，曾於公共空間不合法擺檔；接近九成的受訪者表示已開始擺賣，當中有八成是兼職於墟市或公共空間擺賣；受訪者當中有四成因疫情而失業，亦有近三成受訪者因疫情而收入減少九成甚至零收入。

對於重啟實體墟市方面，八成受訪者傾向認為疫情仍未恢復舉辦虛市，八成六受訪者表示願意於墟市擺賣，七成受訪者同意恢復舉辦墟市有助增加收入。

深水埗區區議會主席楊彧表示申請墟市需經過重重關卡。（馬煒傑攝）

建議成立部門專負責墟市申請

關注綜緩底收入聯盟建議應簡化墟市的申請程序。深水埗區區議會主席楊彧表示申請墟市需經過重重關卡，因為政府部門缺乏帶頭及統籌處理墟市事宜，加上各部門互相卸責，令申請墟市困難重重，故建議政府能成立墟市小組處理墟市事宜，建立標準化申請程序；又建議將閒置用地，改為恆常墟市。

此外，疫情令不少基層市民減少收入，但並非因他們缺乏謀生技能，若設墟市檔主可以一展所長，有助增加收入並肯定自己的勞動價值。他們認為，疫情下政府應予以民間團體方便舉辦墟市，為基層市民創造收入，幾善用閒置空間，更為社會帶來經濟回報。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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檔主：兩日全日無生意

檔主靚姐表示自己已擺檔7至8年，而過去大半年卻未有擺檔，近期疫情好轉後重新擺檔，惟收入卻大不如前，更有兩日全日沒有生意，只能靠女兒3000元家用維持生計。她表示，如果實體墟市重開，將來若重開實體墟市，將會「第一個報名」，因為比起街上墟市可以擺更長時間，人流充足擺檔亦不會「食白果」。