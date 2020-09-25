新冠肺炎｜低收入家庭申領援助更見困難　團體籲放寬政策助渡難關

新冠肺炎疫情持續已久，令不少低收入家庭百上加斤。有團體於9月訪問了250名葵青居民，發現不少低收入家庭受疫情影響嚴重，且在尋求各項福利政策支援時遇到重重困難，難以獲得適切支援。團體呼籲當局可以放寬各項政策申請助市民渡過難關。

陳女士的兩個子女正在讀書，但由於住在天台屋難以連網，只能與其他兩戶家庭共用一條網線。（網上截圖）

葵青基層家庭權益組、葵翠居民小組及葵涌劏房居民大聯盟失業援助小組於今年9月3日至9月18日訪問了250 位葵青居民，當中八成入息低於家庭住戶每月收入中位數的55%，出現經濟困難，且不少對於現行政策的掌握程度不高。

天台屋住戶3個家庭公用一條網線 學童網上學習困難多

陳女士一家四口住在天台屋，家中兩個小朋友正值讀書年齡，惟家中無網線，只能和其他兩戶共用一個網絡，網上學習過程障礙重重，經常斷線；當網絡無法連接，小朋友還會被老師記為缺席，她表示雖然全港推行網上上課，但是電腦設備支援不足夠，也讓不少家庭感到困擾。

王先生從事餐飲業，一直有申請在職家庭津貼資助，但遇到疫情后開工不足，不符合申請資格。（網上截圖）

疫情收入驟減 開工不足難申請在職津貼

王先生從事餐飲業，家中亦有兩名子女正在讀小學，過去一直有申請在職家庭津貼幫補家庭經濟，惟疫情出現，餐廳生意受到影響，工時驟減，有時可以連續半個月無法開工，收入大減同時，也因為工時未能達到每月144小時而無法申請。他說現時日子捉襟見肘，認為政府政策未能回應基層家庭需要。

公屋住戶阿梅表示，因疫情原故，家庭收入由年初至今減少了三分之一。早前有聽過公屋租金援助計劃，但不太了解。早前她曾就租金援助向屋邨辦事處查詢相關計劃，但其辦事處職員卻以「未住夠兩年」打發她離去。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

+ 4 + 4 + 4

團體認為政府應該短期放寬有關支援政策，包括失業綜援的「獨立申請」資格、暫時豁免公屋住戶申請公屋租金援助入住年期限制、短暫放寬在職家庭津貼工時要求等。團體同時呼籲，政府應盡快設立直接支援市民的「失業援助金」，讓一眾失業/就業不足的市民可以直接獲得資助，應付疫情帶來之經濟難關。