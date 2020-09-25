迪士尼重開　新城堡計劃聖誕前開放　遊人能否再睇煙花取決一因素

香港迪士尼樂園經歷四個月內第二度重開，樂園現時會集中維持暢順經營，在現時未有海外遊客能夠到港的情況下，會想出各項辦法吸引本地客。 重點構思15周年為主的慶祝活動，計劃聖誕節前可以開放「奇妙夢想城堡」予遊人使用，拍照，明年將會重演煙花及燈火匯演，時間待定，但園區提到一個重點，「要幾多人嘅限聚令都好，希望唔好再要閉園，一切能夠順順利利，唔能夠營業真係好大影響，因為我哋已經做足可以做嘅措施。」認為對員工及公園未來發展所影響。

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在兩度需要關閉的情況下，香港迪士尼樂園今日再次重新營業，吸引一眾粉絲們到來玩、購物及享用美食。睡公主城堡較早時進行「華麗大變身」，加上圍板重建，今日（25日）園區重新開放後，以見雛形。

「變身後」的城堡更高更大，園方暫時未有公布其高度及闊度。但據知，若限聚令等措施能持續放寬，樂園不需要再關閉下，相信今個聖誕節前可以開放「奇妙夢想城堡」予遊人使用、拍照。

重新開放的城堡預計會於早上及晚上有不同表演項目，遊人只可以在城堡低層漫步，「但表演嘅時候可能會有公主喺某啲地方出嚟，好特別。」此外，將會跟法國巴黎、及日本東京的迪士尼一樣，重新設計一個固定的大型表演場地，卡通人物及表演者作不同的演出。

閉園兩個多月後，香港迪士尼樂園於9月25日重開，園內城堡「變身」工程踏入最後階段。（張浩維攝）

另外，明年亦有機會重推全新的燈光及煙火匯演，推出時間暫時難定。但園方提到一個條件，「好主要係睇政府開邊個關口，如果開到港珠澳大橋，我哋可以推出某啲項目；如果可以重開台灣、日本等關口，我哋又可以推出其他項目，呢一個係一個重要及最關鍵方案，睇到我哋可以做到啲乜嘢項目。」強調香港迪士尼的主要客源來自亞洲，特別是內地、台灣、韓國及日本等，直接影響不同節目的推出。

在疫情影響下，各地旅客不能來港，現時主打本地人生意，特別是要吸引全年通行證的會員再次入園，將會推出多個限定商品應市，「吸引本地客嘅話，我哋會花盡心思設計構思唔同商品同埋節慶活動，當中香港人特別受日本文化影響，Duffy家族非常受歡迎，將會係主打推出項目之一，15周年產品亦將會推出應市。」另外，主題餐飲及毛公仔配設深受各位粉絲歡迎，將會推出各項產品。

因應新冠肺炎疫情再度閉園兩個多月後，香港迪士尼樂園於9月25日重開。（張浩維攝）

此外，樂園將會推出部份限定產品給予外地遊客購買，多方面增加收入。疫情嚴重打擊旅遊業，旅行社都叫苦連天。樂園表示，現時跟網上旅遊引擎公司klook合作推出旅遊項目自救，主攻本地客市場。「其實原本想同內地部份大型網上旅遊引擎合作，但係根本上唔知幾時通關，根本就冇可能同佢地有得傾。」

園區表示，未能開業對經營打擊很大，多番強調「希望唔好再需要暫時關閉」，「要幾多人嘅限聚令都好，希望唔好再要閉園，一切能夠順順利利，唔能夠營業真係好大影響，因為我哋已經做足可以做嘅措施。」現時職員亦需要作出每周一日無薪假令公司減低開支，並已申請兩期保就業計劃。

迪士尼暫時未有裁員決定，但樂園不少原定的計劃亦受到嚴重影響，要取消或者押後，當中由2007年起的萬聖節活動，同樣因疫情影響下，今年需要暫停。

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