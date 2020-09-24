迪士尼擴建地遭收回　姚思榮：可起賽車場　以大嶼山旅遊分流旅客

迪士尼樂園二期60公頃用地認購權今日（24日）屆滿，意味香港迪士尼樂園未來不會有原先規劃的第二期發展。旅遊界立法會議員姚思榮今日表示，香港迪士尼過去一直虧蝕，「睇唔到有更大資源放入第二期」，政府收回用地是無可厚非。他認為，隨着機場三跑會在4年後落成，加上港珠澳大橋的開通，用地可以考慮發展作賽車場等，故應利用今次契機發展大嶼山旅遊，有疏導分流作用，減少旅客出市區。

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姚思榮在港台節目《千禧年代》受訪表示，香港迪士尼樂園開園以來一直錄得明顯虧蝕，即做2018年本港入境人數錄新高，樂園仍然未有受惠，而且樂園投資109億元的一期擴建計劃仍未完成，「睇唔到有更大資源放入第二期。」同時，興建樂園時是想吸引大中華區遊客，但現時有上海迪士尼樂園，考慮實際情況及本港疫情後旅遊業復甦需時，政府收回優先認購權是無可厚非。

姚思榮。（資料圖片）

姚思榮有聽過將用地預留給海洋公園，以作協同效應，「其實有啲旅遊地區都會咁，同一個地方有幾個樂園，等大家可以留多幾日」，但要將整個位於港島南區的海洋公園搬到竹篙灣，成本亦要計算，要視乎成本效益再決定。

至於未來發展方向？他認為，未來旅遊資源應該多元化，可以利用2024年落成的機場三跑契機，加上港珠澳大橋開通等，將資源集中大嶼山區北面，疏導分流旅客，減少市區的旅客。他亦建議，用地設為夜間表演及賽車場，甚至是已經打消的鮮花公園等，長遠也可以考慮，以彌補迪士尼樂園的不足。