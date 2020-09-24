迪士尼擴建地遭收回　旅遊界倡海洋公園遷樂園旁　劉鳴煒：無可能

早前獲得立法會撥款繼續經營的海洋公園，於十月推出以户外活動為主題的全新活動，公園主席劉鳴煒多次強調，公園今年將會推出多個開源節流措施，做好資源運用，令公園能夠順利維持經營，對於有旅遊業人士倡議將海洋公園搬遷到迪士尼樂園二期用地，劉鳴煒認為做法無可能，「想像唔到點解將水族館搬去迪士尼，同埋將成個公園搬過去，感覺上會好昂貴。」

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劉鳴煒表示，年底將會公布與港府對公園未來的可持續發展方向檢討小組，成員將會包括各持份者，其中有教育界、保育界及區議會代表等，「呢一個審視一定唔會係小修小補，如果好似森度遊，做瑜伽咁項目式嘅活動，根本上係唔能夠長遠。」同時多番強調會集中保育及教育主題上，機動遊戲盡量保留，但部份需要「退休」的，相信會慢慢被淘汰。

問到有關10月和11月推出的新活動，劉表示項目成本較以往低，較以往在10月初推出的萬聖節活動「哈佬喂」天價8位數價錢便宜得多。他又透露，水上樂園將於今年12月取得屋宇處發出的入伙紙後，經過測試及其他程序後，將能夠順利開幕。

對於港府第二期保就業計劃申請，劉鳴煒表示會積極考慮申請，強調公園會進行開源節流措施，「旅遊業我而家喺疫情之下經營好困難，好似國泰等大型公司，經營好嚴峻，疫情，客數有適當調整，會跟隨着政府有咩措施改變要調整，立法會開源節流，員工係其中一個主要嘅項目，要取得平衡。」現時公園維持低於一半客量，即是低於1.5萬人次以下經營，現時未來兩星期的周末時間已經爆滿。

對於有旅遊業人士倡議將海洋公園搬遷到迪士尼樂園二期用地，劉鳴煒認為做法無可能，絕對不是一個好的方案，「我想像唔到點解將水族館搬去迪士尼，同埋將成個公園搬過去，感覺上會好昂貴，唔係一個良好運用資源方案。」

另外，香港迪士尼樂園將於明天（25日）重新開放，樂園表示目前入園預約反應熱烈，未來幾天直至下星期的限額接近爆滿，建議遊客盡快透過預約網站以有效門票或會員卡，預約到訪日期。