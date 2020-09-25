惠康鎖定300產品價格　5公斤米較百佳平6%　超市關注組倡全單七折

政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會。惠康今日（25日）起推出「日日有低價」計劃，將超過300件精選產品包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，並至少維持6個月或以上，其中5公斤金象米75元包，較競爭對手百佳超級市場所售的80元，以及U購select所售的79.9元便宜約6%。 有關注超市價格的組織批評，惠康的貨品選擇數目亦受限，優惠不足，倡超市及政府盡快接納「全單七折 全民受惠」的方案。

▼惠康鎖定部分產品價格 至少半年▼

作為「點點心意」計劃一部分，惠康即日起將超過300件精選產品鎖定於優惠價格，且至少維持6個月。

惠康表示會提供超過1.2億元「點點心意」回饋社會計劃，今日公布計劃詳情。超過300件精選產品鎖定於優惠價格，且至少維持6個月，包括白米、糧油食品及生活必需品，不過大部分的產品均是惠康獨家發售的商品，只有金象牌5公斤頂上茉莉香米，以及獅球嘜花生油能夠在百佳超級市場以及U購select找到。

當中惠康鎖定價後，金象牌5公斤頂上茉莉香米香米的售價由82.9元減至75元，較百佳超級市場所售的80元，以及U購select所售的79.9元便宜約6%。而獅球嘜花生油3支裝在原價為96.5元，鎖定價為88元，減幅約8%，而百佳超級市場的3支裝的售價為94元，而U購select則只有單枝裝出售，售價為35元。

關注超市價格團隊批優惠不足 「賺到盡」



民建聯「超市價格關注組」召集人顏汶羽回應指，大抽獎、鎖定價、向部分有需要人士派發現金券等等，都不是全民受惠的方案。而事實是超市生意額逆市上升，「領取數億元公帑作工資補貼，真回水絕對不會影響超市盈利」，批評超市不應該「賺到盡」，促請超市及政府盡快接納關注組的方案，做到「全單七折 全民受惠」，以讓受到疫情影響而失業、開工不足的人士及家庭同樣受惠。

對於價格鎖定，有市民支持，但亦有市民質疑為何大財團當初可以申請「保就業」計劃，而非預留予有需要中小企；有市民亦擔心超市收受政府資助後提供特惠價格，有機會搶走小商戶生意。

黃先生表示即使價格低，都只會有需要才買，並不會特別提高購買意欲。對於推出「日日有低價」計劃，黃先生質疑為何惠康百佳等大財團當時可以成功申請，「根本就唔應該批錢俾大機構，每年賺咁多錢點解仲可以申請到」，他指「保就業」計劃本身應為有需要中小企，「（惠康）冇保就業會做唔掂咩？」。同時，黃先生又認為，惠康百佳收取政府過億資助後，只用一半作回饋社會，其實只是小恩小惠。

冼小姐指鎖定價值是好事，但不會因此囤積貨物。（馬煒傑攝）

擔心小商戶難敵大財團

對於價格鎖定，鄧小姐則擔心會搶走小商戶的生意。她指惠康百佳收受資助，再用一半作成半減價，對他們其實毫無損失，更有一半資助「入袋」。反觀小商戶本身已無能力與惠康百佳等競爭，而惠康百佳更受資助減價，黃小姐擔心會搶走小商戶生意，令小商戶更難在市場上存活。

市民冼小姐則認為鎖定價值是好事，「都好嘅，平啲，大家可以買到平野」，但並不會囤積貨物，都是有需要才買，罐頭等可以存放的貨物減價可能會買多少少。