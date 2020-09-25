保就業｜惠康即日起鎖定300件產品價格至少半年　5公斤金象米75元

新冠肺炎疫情下，嚴重打擊本港經濟。政府曾指，兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會。惠康早前表示，會提供超過1.2億元「點點心意」回饋社會計劃。惠康今日（25日）起推出「日日有低價」計劃，將超過300件精選產品包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，並至少維持6個月或以上。

▼惠康鎖定部分產品價格 至少半年▼

作為「點點心意」計劃一部分，惠康即日起將超過300件精選產品鎖定於優惠價格，且至少維持6個月，以保障顧客受價格波動影響。



同時又指，惠康旗下的分店均會貼上「日日有低價」的售價標籤，協助客人識別出300件精選產品，店內員工亦會提供協助。

惠康是次針對一系列白米、糧油食品及生活必需品等提供一系列優惠，以金象牌5公斤頂上茉莉香米香米為例，原本的價格為82.9元，鎖定價後價格為75元，計算得出的優惠大約為九折。

至於意大利粉方面，艾菲度500克的螺絲粉原本價格為15元，鎖定價則為8元，計算得出的優惠則約為五三折。

作為「點點心意」計劃一部分，惠康即日起將超過300件精選產品鎖定於優惠價格，且至少維持6個月。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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另外，惠康早前亦指將於未來10個月，向有需要人士派發200萬張現金券及餐券，總值超過8,000萬元；並向弱勢社群捐贈500萬元。