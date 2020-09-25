新冠肺炎｜海洋公園取消現行無薪假期　改為減薪5%至15%

海洋公園及迪士尼樂園在新冠肺炎疫情下兩度關閉，分別在上周五（18日）及今日（25日）重開。財赤嚴重的海洋公園今天表示，董事局將取消自3月實施的首輪節約成本措施，由10月1日起取消現行無薪假期和減薪安排，不過取而代之是新一輪減薪措施，根據員工職級而定，減幅由5%至15%。

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行政總裁向員工發信：無薪假礙重開後營運

海洋公園行政總裁陳善瑜向員工發信，表示公園因應疫情在1月底起暫停開放，6月中重開一個多月後又再閉園，公園缺乏收入。海洋公園日前重開並恢復每天營運，現行無薪假期下有困難。故公園將由10月1日起取消現行無薪假期和減薪安排，取而代之是新一輪節約成本方案的減薪措施，根據員工職級而定。

信中提到，鑑於公園關閉期間缺乏收入，並承諾在2020至2021財政年度必須謹慎運用政府撥款，公園需推行新一輪節約成本方案的減薪措施，適用於部分全職員工，即7級或以上員工，其中包括同等級全職合約的長期及短期員工。

公園減薪幅度根據員工職級而定，行政級人員將減薪15%，助理行政級人員減薪10%，7級至9級員工減薪5%，新一輪減薪措施由本年10月1日至12月31日實施。6級或以下員工不受減薪計劃影響。

海洋公園推出「森動瑜伽」，將於夢幻水都人工湖上做直立板瑜伽。（張浩維攝）

海洋公園：本年底再作審視

海洋公園回覆查詢表示，新冠疫情持續已久，極度嚴峻的市場環境未見逆轉跡象，為此必須持續實行嚴格的成本管理，並秉持謹慎使用政府撥款的原則。

海洋公園表示，本年首九個月公園大部分時間休園。配合園區重新每日開放為市民提供服務，公園將於10月1日起取消員工放無薪假的安排，改為全面復工和按職級減薪5％至15%，相關安排年底再作審視。園方會不斷按市況檢討所有成本控制措施，又衷心感激所有員工在目前極富挑戰的環境中所付出的努力。

↓↓海洋公園9月18日重開↓↓

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3月起員工放4至8日無薪假

海洋公園由本年3月實行節約成本緊急措施，行政人員減薪三分一，助理行政級人員則會放每月八日無薪假，職級7至9級員工放每月放六日無薪假，職級6級或以下員工每月放四日無薪假，當中包括同等級的全職和合約的長期及短期員工。