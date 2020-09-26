公務員筍工｜殮房服務員月薪2.1萬元起　1700人報名見工

新冠疫情影響下，本港4月至6月失業率高達6.2%，創超過15年新高。 衞生署早前招聘殮房服務員，每月薪酬由21,340元起，屬長工職位，該職位對學歷沒有要求，結果吸引1,700人申請該職位。但署方未有透露職位空缺數量，未能得知競爭情況。

衞生署在本月11日刊出，招聘殮房服務員職位，薪酬由每月21,340元起，至24,070元，該職位對學歷沒有要求，只須能操流利廣東話，閱讀及書寫簡單中文，以及閱讀及書寫簡單英文，以及提起及搬運包括屍體之重物，並通過《基本法》知識的測試。

招聘在剛過去的周四（24日）完結。衞生署表示，收到約1,700份申請，稍後將邀請合資格申請人面試，在甄選程序完結後便公佈招聘結果。如申請人未獲邀參加面試，可視作經已落選。但署方未有透露職位空缺數量，未能得知實際的競爭情況。

衞生署殮房服務員職位截止申請日期為9月24日。（香港01製圖）

延伸閱讀：



【醫院小品．殮房】難忘首次落刀 殮房服務員：對小孩遺體最難受

電影世界的殮房，總是隨着電梯門徐徐打開，配以暗淡偏藍的燈光，帶給人一種陰森的感覺，但記者親身走過現實的殮房，卻是燈火鼎盛。8年前，當時不足30歲的陳寶成打算換跑道，想找份安穩工作，輾轉就加入醫院管理局，當上殮房服務員...



【醫院小品．殮房】殮房服務員助醫生解剖 清潔遺體 月薪多少？



東區醫院殮房服務員陳寶成任職8年，處理過不少遺體，工作包括清潔遺體、幫助病理科醫生解剖遺體。他又透露，遺體的雪櫃原來不是攝氏零度，背後有特別原因。

【凝視死亡】法醫揭4個秘密 有句話不應說 解構死不眼閉因由



法證人員都說遺體不會說謊，一經檢驗可洞悉死因、死亡時間的端倪。衞生署法醫科高級醫生潘偉明接受《香港01》專訪逐一剖析，人體死亡後的微妙變化，包括部分人為何死不眼閉、屍蟲從何而來，屍斑又是如何形成的。法醫在日常工作中，撇除靈異事件的顧忌，有句話是可免則免，就是不能稱呼遺體是「條魚」，箇中有其道理。



【凝視死亡】法醫解剖有旺淡季？職責不止驗遺體 入行要求是...



【凝視死亡】冷面法醫偵破死亡之謎 不怕腐屍 最傷心看到死嬰