新冠肺炎｜屯院5天完成不可能的任務　改作隔離病房坐廁「換碼」

本港第三波新冠肺炎疫情「破壞力」驚人，病毒深入社區，以致全港大爆發，癱瘓公立醫院醫療系統，醫院管理局需緊急加開「二線隔離病房」及不同的社區設施接收病人。 其中屯門醫院因隔離病房爆滿，7月中突要求醫護把A6兒科病房改裝為「二線病房」，數天後便接收新冠肺炎病人，醫護感嘆在時間倉卒下，完成了一次「不可能的任務」。 改裝工作殊不簡單，除了需安裝空氣過濾器外，也因病房本身屬兒科之用，需把兒童病床轉成成人床，兒童廁所轉換為成人廁所，就連枕頭也需特意找尋成人款式。

內科醫護與兒科醫護本身並不認識，但因應今次合作，A6病房內的醫護能互補不足，默契良好。（余俊亮攝）

兒科病房變成人隔離病房 多項設施要「細變大」

第三波疫情最高峰之時，曾經日增149名確診患者，公立醫院迅即不勝負荷，連日有過百名病人需要等候入院。屯門醫院兒科病房經理李若芝透露，當時該院隔離病房爆滿，「開完一個爆一個」，因此A6兒科病房需緊急改裝為「二線隔離病房」，接收正穩定康復的病人。她形容時間倉卒，如同「不可能的任務」，因當時病房半滿，需安排病人轉到另一間兒科病房，也需在病房中進行一連串的大小工程。

她說，醫護需要把護士站及病房內所有傢俱、設備清空，以便大清洗；也需在病房安裝8部高效能空氣微粒子過濾器、在病格加裝房門。另因病房本身屬兒科之用，需把兒童病床轉成成人床；病房內本來只有一個成人坐廁和一個兒童坐廁，院方也立時把兒童坐廁轉換為成人坐廁。她續指，由於擔心新冠病人的體液會殘留於枕頭上，院方會向每個病人提供一個新枕頭，「但兒科細枕頭就多，大枕頭真係唔多」，醫護也需特意找尋成人款式的枕頭。

「二線病房」6星期接收逾百病人

結果在醫護總動員下，成功於數天內改裝好病房，原兒科病房在7月13日關閉，7月17日已「變身」成「二線病房」。該病房本設40多張病床，因應接收新冠肺炎病人，感染控制要求更高，只設35張病床，啟用6個星期，共接收過百名成年病人及約60名兒童病人，病人來自不同群組，包括安老院舍、慈雲山區、茶餐廳及酒樓等。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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屯門醫院在7月中緊急改裝A6兒科病房作「二線隔離病房」，因為時間倉卒，醫護形容如同「不可能的任務」。（余俊亮攝）

病房體感溫度高「好似火爐咁」

李若芝表示，A6病房在3月時也曾用作「二線隔離病房」，但當時負責運作的只有內科醫護，今次是首次有兒科醫護與內科及老人科醫護合作，病房內有20名兒科護士輪更工作，內科每更亦會派出1至2名護士加入護理團隊。內科醫生每天會到A6巡房，內科護士負責向成年病人派藥，他們亦會指導兒科護士如何照顧成人患者，李若芝笑指雙方本身並不認識，但現時能互補不足，默契良好。

「二線隔離病房」每個病格都加裝了一扇門，令空氣不流通，病房較一般隔離病房更熱，李若芝坦言，雖然在休息室等地方毋須穿上全套保護裝備，但體感溫度高達攝氏30度，「好似火爐咁」，醫護每次用膳都汗流浹背，十分辛勞，但都沒有怨言。