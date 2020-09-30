新冠肺炎｜屯院兒科護士變身長者守護天使　難忘婆婆出院淚灑滿面

「佢就好似我婆婆，好似家人咁，好親切。」在屯門醫院兒科病房工作20多年的病房經理李若芝，日常習慣照顧、呵護年幼病童，毋須照料成年病人，惟在新冠肺炎疫情下，她在「二線隔離病房」遇上一名本來居於安老院的87歲婆婆，見到婆婆因渴望與孫女通電話而悶悶不樂，李若芝主動與她孫女商量，令婆婆可以每天與孫女「談心」，「係婆婆最開心嘅時間。」 該名婆婆留醫一個月後終康復可出院，臨別依依，「佢想開返門（與醫護）擁抱、握手，但（隔離病房）唔得㗎嘛，佢喊到成塊面都係眼淚。」李若芝很感恩，「好多年紀大病人可能生命都無咗，呢個婆婆80幾歲，可以健康行返出院，我覺得呢幕真係好感動。」

（新冠肺炎中）好多年紀大病人可能生命都無咗，呢個婆婆80幾歲，可以健康行返出院，我覺得呢幕真係好感動。 護士李若芝

屯門醫院在7月中緊急改裝A6兒科病房作「二線隔離病房」，兒科醫護與內科醫護首度合作照顧新冠肺炎病人，相中位處中間的是內科及老人科護士郎詩甄，左右兩旁的是兒科護士。 （余俊亮攝）

長者藥量遠多於幼童 護士：安唔安全？

第三波疫情嚴峻，一線隔離病房不敷應用，公立醫院需使用經改裝的普通病房接收正穩定康復的病人。屯門醫院在7月中緊急改裝A6兒科病房作「二線隔離病房」，本於兒科病房工作的護士也搖身一變，「加盟」Dirty team，與內科醫護一同合作，照顧新冠肺炎病人。

於兒科病房工作4年的護士李嘉寶直言，平常工作只需照顧年幼病童，多年沒有接觸過成年病人，護理、用藥方式都大不同，面對病人時就像「生手技工」，「最大分別係藥物劑量，兒科用體重計算藥物（份量），有啲會計到去小數點後一位數，但見到大人（藥物）劑量咁大，同平時好大分別，想重新計過，好有疑問，（會想）係咪正確？安唔安全？」過程中她也初次接觸到各款抗病毒藥，學會如何使用這些藥物。

李嘉寶直言，平常工作只需照顧年幼病童，多年沒有接觸過成年病人，護理、用藥方式都大不同。（余俊亮攝）

助中年女病人到ICU了解父親病況

另一挑戰是面對病人冗長而複雜的病史。李嘉寶解釋，兒科病人年紀最大不過18歲，病史一般很短，但新冠病人年紀較大，「可能曾經入好多次醫院」，護士需要留意病人有無其他疾病，用藥前也需加倍留神。

令她印象最深刻的是一名中年女病人，該病人獲准出院，正等待辦理手續，同一天卻得知同為新冠肺炎患者的父親在深切治療部情況危急，她心急如焚，希望探望父親，但因其「隔離令」仍未解除，不能自由離開病房。李嘉寶眼見女病人焦急得潸然淚下，努力為她與不同部門溝通，「唔想佢一生遺憾」，終安排到她經特別通道到深切治療部（ICU)，了解父親最新病況。

內科及老人科護士郎詩甄（左）、兒科病房經理李若芝（中）、兒科護士李嘉寶（右）因新冠肺炎而認識對方，工作上合作無間。（余俊亮攝）

而於兒科病房工作20多年的病房經理李若芝就難忘一位87歲的婆婆，「17歲（病人個案）就做過啫，87歲真係未做過！」這位婆婆確診後在一線隔離病房治療約一個星期，便轉到李若芝工作的二線隔離病房。李若芝每早巡房，都會向婆婆問好，「問下佢悶唔悶，使唔使睇下電視啊？婆婆每日只有一個要求，就係問幾時可以打畀孫女。」李若芝見到婆婆悶悶不樂，主動與她孫女商量，令婆婆可以每天與孫女透過視像通話，「係婆婆最開心嘅時間。」

李若芝視87歲確診婆婆如自己祖母一樣，對她可以出院，既感動又感恩。（余俊亮攝）

難忘婆婆「好威」與同房病友說要出院

三周後婆婆痊癒，符合出院標準，但由於她本來居住的安老院爆疫，暫時未能接回婆婆，而她家人亦因事未能照顧婆婆，只能「滯留」在醫院，婆婆再次愁眉不展。幸好不久後媳婦決定接婆婆回家，李若芝協助婆婆收拾行裝，當時婆婆喜笑顏開的模樣至今仍歷歷在目，「婆婆執嘢、換衫，過程好興奮，佢覺得自己出得院好威，同對面60幾歲嘅婆婆講：『我走啦，你地努力啦，第時飲茶啊！』」

一眾醫護送婆婆至病房門口接待區，隔著玻璃門揮手道別，沒料到婆婆不捨得醫護，「佢想開門同同事擁抱、握手，但（隔離病房）唔得㗎嘛，就做手勢（解釋不可開門），佢喊到成塊面都係眼淚。」視婆婆如祖母一樣的李若芝當時既感動又感恩，「（新冠肺炎中）好多年紀大病人可能生命都無咗，呢個婆婆80幾歲，可以健康行返出院，我覺得呢幕真係好感動。」

內科及老人科護士郎詩甄之前沒有接觸過未成年的病人，但因應今次合作，需要陪病童玩耍，帶他們去洗手間。部分確診病童與家人分開兩個病房治療，只能隔著玻璃與對方揮手，她也需要安撫這些病童的情緒。（余俊亮攝）

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