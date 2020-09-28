屯院副行政總監難忘謝婉雯殉職　抗疫堅守底線：唔要再有同事染病

屯門醫院副行政總監、內科及老人科顧問醫生莫俊強將於明年榮休，今年卻遇上了新冠肺炎的挑戰。說起疫症，他仍然難忘當年因沙士殉職的同事謝婉雯醫生。莫俊強表示，她的離世讓屯門醫院往後面對疫情時，堅守著一條底線，「就係唔要有一個同事因（照顧病人）而染病。如果你無足夠PPE（保護衣），我就唔會安排你去危險地方。」 莫俊強獲得今年的醫管局傑出員工獎，他自言在屯院工作是幸運。「大西北嘅好處就係有好多地方可以開墾，爭取資源做好多想做嘅事。」

莫俊強深明照顧者的心情和難處，認為大眾容易忽略他們的付出。（李恩慈攝）

莫俊強在1986年開始在公立醫院工作，並於1993轉到屯門醫院，翌年升任顧問醫生。他在2011年擔任內科及老人科部門主管，當時該院的醫療事故未平，人事糾紛又起，團隊士氣非常低落。「嗰時黃昏收工，覺得好孤獨，人生好似無希望，返工又唔知為乜，所有同事都唔開心，我仲記得個感覺。」他任主管的六年間，樂於傾聽年輕同事的意見，「就算未必應承做得到，都一定會回應。」醫院上下並肩前行，內訌逐漸減少；由最差的工作環境，慢慢變得積極和正面。

屯門醫院予人感覺偏遠，莫俊強倒認為在這裡工作是幸運。「大西北嘅好處就係有好多地方可以開墾，爭取資源做好多想做嘅事，意見比較容易被接納，晉升機會都比其他醫院快。」他又笑言，屯院在廿多年前的最大特色是「啲病人好鄉下」，曾經有一名婆婆送贈一隻生雞給醫生同事，以答謝他的救治之恩。比起市區，莫俊強欣賞大西北的病人更懂得尊重醫生。

屯門醫院的社區老人評估小組已成立25年，莫俊強屬於首批加入。醫護團隊會到當區的院舍為長者提供外展服務，協助院舍監察有否出現問題。他到院舍視察時，曾發現一些硬件上的問題，譬如地方太窄、網絡電線較慢等，向相關院舍提供改善建議；而護士則較著眼於照顧上的不足，例如照顧員為長者洗傷口時處理得不完善。

他認為，院舍派錯藥等嚴重事故並不常見，又稱大部份院舍職員都對長者有愛心，「係有心做，回饋社會」。他又說，「指出人哋（院舍）做錯嘢係好容易，離譜嘅錯要處罰，但我哋都要有包容。」

2003年5月23日，圖為因搶救沙士病人而殉職的首位公立醫院醫生謝婉雯（35歲）的葬禮，遺體安葬浩園，棺木被蓋上區旗，謝其後獲追授金英勇勳章。（Kin Cheung／路透社）

新冠肺炎第三波疫情期間，爆發疫情的屯門康和護老中心黃金分院是醫院的服務對象之一，該院的感染群組多達40人，其中11名院友身亡。莫俊強稱，該院舍爆疫首天，院友未能即時撤離至檢疫中心，當時醫護團隊便進入院舍，主要協助處理藥物問題及跟進檢疫安排。他憶及，當時院舍有職員感到自責，擔心是自己將病毒傳染給長者。部份醫護及職員早已待長者親如家人，對於有長者離世感到十分難過。

談到大型疫症，莫俊強仍難忘17年前因沙士殉職的謝婉雯醫生。他說，當時他是前輩，謝是胸肺科的後輩，形容對方「好nice（友善），乖乖女嗰種」。她的離世成為屯門醫院不能抹走的傷痛，即使事隔多年，同事每年也在特定日子為她設花牌紀念。也正正因為同事的犧牲，屯院往後面對疫症時，必定堅守一條底線，「就係唔要有一個同事因而染病」。今年初，醫管局的保護衣等裝備非常緊絀，莫俊強著同事「如果你無足夠PPE（保護衣），我就唔會安排你去危險地方。」

+ 2 + 2 + 2

在內科及老人專科工作多年，莫俊強深明照顧者的心情和難處，認為大眾容易忽略他們的付出。他最難忘20多年前，一名三十多歲的男子突然中風，霎眼由年輕才俊變成全身癱瘓。由於病情複雜，其妻子時常「發䒐䒏」，嚷著要醫護解釋丈夫的病情。「有一日我同佢講，你作為太太都好辛苦，佢即刻喊，話我係第一個人關心呢樣嘢。」她和莫俊強的關係自此變好，後來她更每年寫聖誕節答謝他悉心治療丈夫。

莫俊強坦言，老人專科難聘請新人入行。作為大前輩，他認為這科醫生最重要條件是耐性。「伯伯婆婆聽唔到，你要大聲同佢講嘢，但係又唔係要鬧佢喎！」很多時候，醫生更需耐心聽長者分享。他又形容，「香港都好似一個長者病，就算有藥同疫苗，醫好咗個病，但仲（depressed）抑鬱緊，需要長時間先可以rehab（痊癒）。」