保就業｜惠康鎖價貨品多屬自家品牌　消委會：削弱消費者選擇種類

因應新冠肺炎疫情，政府推出第二期保就業計劃，而兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳申請計劃須回饋社會。惠康早前公布會提供超過1.2億元回饋社會計劃，並昨天（25日）起推出「日日有低價」計劃，將超過300件日常必需品，包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，維持至少6個月。 不少銷價貨品是惠康所屬集團牛奶公司的旗下品牌，消委會指出，超市應避免集中自家品牌貨品減價，否則削弱消費者選擇貨品的種類，市民未必最受惠。

惠康成功申請第二期保就業計劃後須回饋社會，惠康將超過300件日常必需品，包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等凍結在優惠價格，維持至少6個月，包括金象牌5公斤頂上茉莉香米香米，原價為82.9元，鎖定價後價格為75元，獅球嘜花生油900毫升三支裝鎖定88元，挪威鯖魚柳兩件裝鎖定11元。

但惠康公布的鎖價貨品中，則有不少是惠康所屬集團牛奶公司的旗下品牌，如粉麵食油調味料「艾菲度PAPA ALFREDO」、紙巾和厠紙「特柔Soft」、食品「美諾士Meadows」等。

作為「點點心意」計劃一部分，惠康9月25日起將超過300件精選產品鎖定於優惠價格，且至少維持6個月。（惠康提供圖片）

消委會認為直接扣減消費額最簡單快捷

消委會認為，超市集團提出維持300件貨品的凍價方案，涵蓋的貨品應優先考慮消費者最常購買及價格金額較大的生活必需品，避免集中於自家品牌或同一集團貨品，削弱消費者選擇貨品的種類，市民亦未必最受惠。

消委會重申，在疫情持續打擊經濟下，超市集團應負起更大社會責任，建議提供回饋計劃以外的其他優惠措施，包括直接從收據中扣減消費金額，以最簡單、快捷的方式，切實讓全港市民受惠。消委會將繼續監察這段期間超市貨品價格變動，訂價及價格標示方式。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼