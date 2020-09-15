消委會｜隨身空氣淨化機效用有限　市民認跟風：人買我又買

本港新冠肺炎疫情持續，市民人人自危，市面有不少隨身可攜式空氣淨化機供市民選購。消委會今日（15日）指，市面10款較常用型號的空氣淨化機，除菌率最佳一款也不足8成，形容效果令人失望。 有使用隨身空氣淨化機的市民指，知道在戶外使用時，機器的殺菌功能效果不限，但戴上後，確實可緩和鼻敏感的徵狀。有市民亦直言自己只是「跟風」，亦不清楚空氣淨化機的效用。

每天戴上空氣淨化機的崔先生直言，「我都唔知有冇用，唔知都戴咗先。」（歐陽德浩攝）

銅鑼灣崇光百貨門外車水馬龍，記者今日（15日）下午在門外觀察近一小時，發現僅約20人，外出時有戴上隨身式空氣淨化機，大多以女士為主，亦有數名小童有攜帶。

市民指淨化機可緩和鼻敏感

曾女士患鼻敏感，她表示，香港空氣實在太污濁，戴上空氣淨化機，確實可緩和鼻敏感徵狀。她表示，知道空曠的戶外未必有效用，「你睇到廣告都係攞個杯吸住部機話殺菌，但你冇可能攞個罩，罩住自己出街嘛。」她又指，雖然疫情下，每天戴口罩對鼻敏感有幫助，但脫下口罩時仍需淨化機的幫助。

另一名不願上鏡的女士指，因為個性喜歡「跟風」，早前以約1,300元價錢，從電器店購入隨身式空氣淨化機。她坦言，不理解淨化機的效能，但指淨化機的款式「好多好靚」。她說不清楚淨化機的具體功能，「總之我唔知啦，人有我有，個個人買我都買！」

市民指只要有一點功效仍會使用

而每天都戴上空氣淨化機外出的崔先生直言，「我都唔知有冇用，唔知都戴咗先。」他表示，因疫情初期擔心感染病毒，花約700多元買淨化機。當時銷售員向他推銷時，指淨化機能殺菌消毒，在密封空間一小時，便能令空氣清新。對於消委會測試報告指出，空氣淨化機效果有限，崔先生說，即使淨化機只要有些微功效，都會繼續使用。