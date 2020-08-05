新冠肺炎｜屯門康和86歲翁病逝中心累計5死　另一初步確診者亡

本港新冠肺炎疫情嚴峻，屯門醫院一名86歲男患者今日（5日）離世，生前入住康和護老中心，有長期病患，上月29日發燒及氣喘入院治療，病人情況持續惡化，延至今日下午3時16分離世。康和護老中心至今共有5名長者因診新冠肺炎離世。 醫管局下午記者會同時公布，有一宗初步確診個案的患者死亡。未計算初步確診者，全港累計43名確診者死亡。

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屯門醫院發言人今日公布，一名確診新冠肺炎的86歲男病人（個案編號：3153）今日離世，病人有長期病患，於上月29日因發燒及氣喘入住屯門醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日下午3時16分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

翻查資料，該名男病人是屯門康和護老中心院友，康和至今有5人離世，除上述個案，還有昨晚（4日）去世的82歲男病人（第2942宗）、90歲女子（第2703宗）、89歲女子（第2705宗）及82歲女子（第2747宗）。至今共有43名確診病人於公立醫院離世。

屯門康和護老中心，有多人感染。（資料圖片／梁鵬威攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在下午記者會中公布，另外有一名初步確診者死亡。

死者是86歲男性，昨日下午經救護車送到北大嶼山醫院，有發燒和肺炎，醫生幫插喉，用呼吸機，之後轉送到瑪嘉烈深切治療部隔離治療，昨晚9點47分離世。

測試顯示對新冠病毒呈初步陽性，衞生署會再化驗確定。

未計算初步確診者死亡個案，全港已累計43名確診者死亡。