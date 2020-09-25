中大團隊研發演算法　預測來季流感病毒株　提升疫苗效用最高四成

由香港中文大學醫學院兩名教授創辦的貝思生物科技，最近研發的人工智能演算法，能透過分析全球的病毒基因數據，篩選具備進化優勢的病毒變種，並通過電腦建模準確預測下一個流感季的流感病毒株。 團隊指，演算法充分考慮不同地域流行的病毒變種的差異性，能更有效地為不同地域提供病毒株預測，並能提高疫苗抗原株與流感病毒株的匹配度，預計在現有基礎上提升疫苗效用兩成至四成；日後亦有望應用於分析其潛在新型冠狀病毒肺炎疫苗的功效。

（右起）中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授徐仲鍈，以及助理教授王海天。（中大提供）

貝思生物科技團隊指，接種流感疫苗是目前預防季節性流感最有效的方法，流感病毒的變異速度快、地域差異大，令疫苗的抗原株可能與當季當地的流感病毒株不匹配，導致疫苗效用不理想，因此流感疫苗的抗原序列每年均需進行重新篩選。過往藥廠需在流感季前至少6至9個月，準確預測出該季節中具有高傳播概率的流感變種，並將其納入疫苗生產。

為使疫苗更有效，團隊研發的人工智能演算法，通過深度分析全球的病毒基因數據，篩選出具備進化優勢的病毒變種，並通過電腦建模準確預測下一個流感季的流感病毒株。團隊指，演算法考慮不同地域流行的病毒變種的差異性，能更有效地為不同地域提供病毒株預測，預計在現有基礎上提升疫苗效用兩至四成。

正協助研發新冠病毒疫苗

王海天表示，與流感病毒相比，新冠病毒具備更龐大的基因組，相關基因組也在發生變異，貝思團隊的演算法日後有望推進醫學界對新冠病毒的認識，應用於分析其潛在疫苗的功效，團隊目前亦正進行相關研究。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授徐仲鍈及助理教授王海天，於2018年成立貝思生物科技，現時獲大學科技初創企業資助計劃支持公司營運及研究。第六屆中大創業日將於本月25及26日以線上互動形式舉行，展出近70個創業攤位，貝思生物科技團隊為今年參展單位之一。