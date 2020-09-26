保就業｜承認超市抽獎令回饋打折扣　羅致光：符合要求責任上會批

因應新冠肺炎疫情對經濟帶來的打擊持續，政府推出第二輪「保就業」計劃，惟生意受惠於疫情的惠康及百佳兩間超市，就需增加條款，包括回饋弱勢社群不少於50%。對於百佳推出大抽獎，勞福局局長羅致光今早（26日）出席電台節目時，就不點名指有議員「屈」是政府意見，強調政府並無要求超市以何形式回饋。他同意，抽獎可能會令回饋程度打折扣，但只要符合要求政府責任上會批准；又指「六合彩嘅錢都會冇人攞」，建議將無人認領的獎品回饋社會。 羅致光亦提到，曾就以減價回饋作討論，卻收到一面倒的反對，包括質疑超市會先加後減及影響其他小型超市生態。他強調，非常歡迎超市減價，惟因難以計算當中的回饋比率，故不作為計劃認可的回饋方法，但就相信企業應盡社會責任。 他又指出，的確有不少獲第一期「保就業」計劃資助的僱主，近日利潤回升，但若果政府因此改為只精準支援沒有利潤的企業，第二期可能要延至今年11月才能接受申請。

羅致光席商業電台節目《政經星期六》時，承認「保就業」計劃「保唔晒」，但強調凡事要看客觀數據，在7、8月市道較沙士高峰期更差的情況下，7月的就業人數比4尚多出5萬人，雖然「保就業」計劃做得不完美，但仍保得住部分僱員，相信沒有計劃的話放無薪假的情況會更嚴重。

對於社會一直爭取的失業援助金，羅致光解釋，政府未能掌握每一個打工仔的資料，加上成本貴、對沖等問題，需時18個月處理。就有政黨建議推出臨時失業援助金，他就認為不可能短暫，以08年金融海嘯為例，及至6、7年後失業率才回落至低水平。羅致光又直言，社會對失業金的討論要認真，「依家淨係叫口號」。

關愛基金向低收入新來港人士派發1萬元，明日起可在全港指定17間中國銀行分行申請。（資料圖片）

關愛基金向低收入新來港人士派發1萬元，明日起可在全港指定17間中國銀行分行申請，市民亦可透過網上系統提交表格。羅致光表示，有20萬人符合申請資格，預料平均要8周後才收到津貼。對於被批中銀在無招標下被委託為唯一代理人，羅致光解釋要採用所有銀行，需要不同銀行的系統對接，十分複雜及費時；而投標程序亦需時3至6個月，以最方便申請人為考慮下，決定交由擁有最多分行的中銀負責。中銀預計可獲逾3000萬元行政費，羅致光指當中涉及制定網上平台、處理及核實入息審查資料等。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼