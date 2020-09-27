9.6大遊行｜12歲女童被按地制服　警再改說法：最低武力截停

9月6日網民發起九龍區大遊行當日，一名12歲女童在旺角西洋菜街被防暴警員壓倒制服，其後她被票控違反「限聚令」。警方9月6日晚上在facebook專頁表示，該名女生「拔足逃跑，形迹可疑」，遂以「最低武力制服」。 公民黨成員、油尖旺區議會副主席余德寶今日（27日）引述警方回覆指，一改當天是最低武力「制服」的說法，並用「以最低武力截停」取替，又稱知悉女童只有12歲後，「馬上安排女警安慰及照顧其需要。」

9月6日晚上，警方就12歲女童被制服一事在facebook專頁發帖文回應：

下午4時許，警方在西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，遂向人羣發出警告，要求他們離開。然而，有部分人拒絕離開，警方於是截停搜查相關集結者，包括一名12歲少女。其間，該名少女突然拔足逃跑，形跡可疑。有見及此，警方立即尾隨追截，並以最低所需武力將其制服。 「香港警察 Hong Kong Police」facebook專頁帖文

9月6日晚上，警方就12歲女童被制服一事在facebook專頁發帖文回應。（facebook截圖）

余德寶今日在其facebook專頁表示，本月底警方回覆提呈文件，指控對方改變說法：

過程中，突然有一名少女拔足狂奔，可疑的舉措令到在場警員有必要以最低武力將該名少女截停；後來知道該名少女只有 12 歲，在場警員馬上安排女警安慰及照顧其需要。 余德寶引述警方回覆提呈文件

余德寶今日在其facebook專頁表示，本月底警方回覆提呈文件，指控對方改變說法。（facebook截圖）

余德寶引述12歲女童母親何太回應指：「完全不接受警方解釋，完全不接受最低武力，同市民的認知有很大分別。」余引述該名12歲女童表示：「警察冇安慰過他們，只是一味指責他們。」

有網民於9月6日發起九龍遊行，警方嚴密佈防，多次驅散行動下遊行未能成事，最終近300人被捕。警方當日部分行動引起爭議，涉事12歲女童稱與家人到旺角買美術材料，她被截查時聲稱受驚而逃跑，隨後被3名警員合力撲倒制服，最後遭票控違反限聚令。警察公共關係科總警司郭嘉銓9月15日回覆教育界立法會議員葉建源，指已主動將事件交由投訴警察課跟進。