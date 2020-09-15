9.6大遊行｜12歲女童被制服　警方回覆葉建源：主動交投訴課跟進

9月6日九龍區遊行期間，一名12歲女童在旺角西洋菜街被防暴警員壓倒制服，事後遭票控違反「限聚令」。教育界立法會議員葉建源昨日再度去信警務處處長鄧炳強，要求解釋當日警員做法如何符合「最低所需武力」及沒有濫用權力，又要求警方承認錯誤及對女童及公眾作公開道歉。警察公共關係科總警司郭嘉銓今日代行回覆稱，理解葉對事件關注，已主動將事件交由投訴警察課跟進。

▼12歲少女被圍捕掙扎事件▼

警指女童拔足逃跑可疑 母反駁：女兒往買顏料

警察公共關係科總警司郭嘉銓今日代行回覆教育界立法會議員葉建源稱，理解葉對事件關注，已主動將事件交由投訴警察課跟進。他又重申，一直都非常重視保護婦女及兒童的權益，而當日相關執法行動是基於保障公眾安全和社會秩序而作出。

9月6日網民發起大遊行，惟未取得警方不反對通知書。一名12歲女童當日在旺角西洋菜街，遭多名防警撲壓在地上，事後她與同行哥哥被票控「限聚令」。警方當晚在facebook表示，該名女生「拔足逃跑，形迹可疑」，遂以最低武力制服。女童母親期後向傳媒表示，女兒與哥哥到油麻地買顏料時被防暴截停，但因驚慌所以逃跑。

葉建源分別於本月九日及十四日去信警務處處長鄧炳強，批評警方使用不適當武力對待12歲女童及其他市民，要求他就事件解釋及道歉。警方於11日曾回覆，稱以「最低所需武力」制服該女童，又稱葉建源對事件的描述不全面及偏頗，促葉作為教育界議員應以身作則，譴責違法行為。