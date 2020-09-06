9.6大遊行｜12歲少女被圍捕掙扎　警指「形跡可疑」票控違限聚令

今日（6日）原定為立法會選舉的日子，惟政府因疫情將選舉延期一年。有網民號召於今日在九龍舉行遊行，反對政府推行《國安法》及健康碼等。 警方於旺角及油麻地一帶部署大量警力，並大規模截查。下午4時許，一名12歲少女被防暴警要求停下截查，她突然受驚足跑走，被包抄警員撲倒地上，並一度坐其身上，該名少女一度掙扎，其兄長亦曾在旁嘗試拉住該少女。 警方其後發聲明稱，該少女「形跡可疑」，經調查後正式票控該名少女與現場其餘人士違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(限聚令)。

據記者現場目擊，下午4時許警方在西洋菜南街一帶執勤，並截停搜查在該處聚集的人士。未幾，警員向在場一名12歲少女指，要求截查她，該名少女未知是否受驚，突然向反方向逃跑。及後她被包抄的防暴警撲倒地上，並一度坐在其身上，其兄長曾嘗試走近上前拉住少女，惟不成功一同被捕。其後在場人士鼓譟不滿，並指罵在場警員。

警方數小後於社交媒體表示，下午4時許在西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，遂向人羣發出警告，要求他們離開。警方指，部分人拒絕離開，包括事件中的一名12歲少女，而該名少女在截查時突然拔足逃跑，「形跡可疑」。警員隨即尾隨追截，並稱「以最低所需武力將其制服」。警方指，經調查後向該名12歲少女及現場其餘人士票控，指他們涉違反限聚令。

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警方又指，非常關注有未成年少女參與羣組聚集，並指擔心少女身處混亂的違法示威現場，會對其人身安全構成威脅，強烈呼籲未成年人士應遠離高風險的示威活動。

《蘋果日報》報道指，該名12歲少女的母親何太接受訪問稱女兒只是路過旺角買顏料，更指會就事件抗辯及投訴。