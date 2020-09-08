9.6大遊行｜12歲少女被制服、新巴車長被捕　林鄭：如不滿可投訴

有網民上周日（6日）發起九龍遊行，惟在警方嚴密佈防及進行驅散下，遊行未能成事，最終近300人被捕。警方當日部分執法行動惹來爭議，其中一名12歲少女與家人到旺角買美術材料，期間被警方指違反限聚令，少女被截查時聲稱受驚而逃跑，被3名警員合力撲倒制服，另外1名新巴車長因馬路按響而被警方拘捕。 特首林鄭月娥今天（8日）見記者時被問到見到這些畫面有何感覺、對警方的執法行動有何看法時，她僅稱若市民對執法行動不滿，可向相關部門投訴，「至於喺執法行動進行乜嘢，最好透過我哋嘅調查，同埋如果有市民不滿，提出投訴，我哋會全面檢視。」

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12港人內地被捕 林鄭：非單純返港問題

林鄭被兩度問及對周日執法行動的看法，她起初指就這些問題沒有補充，及後她進一步回應時表示，若市民對執法行動不滿，可向相關部門投訴。

另外，廣東省海警早前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12名「涉嫌非法越境人員」的港人，包括因涉嫌違反《港區國安法》被捕、保釋外出的「香港故事」成員李宇軒。有報道指，12名港人的家人委託律師到深圳鹽田看守所與被捕人士會面，但不成功。

林鄭月娥表示，兩年前香港警方與內地公安機關建立相互通報機制的安排，香港警方被知會和被通知12名港人被捕的情況，警方知悉有關消息後，亦已通知被捕人士的家屬。

被問到會否協助安排12人返港受審，林鄭稱事件並非單純返不返港的問題，她指12名港人因在內地司法管轄權違反內地法律而被捕，故需根據內地法律在內地受審。林鄭表示，若被捕者的家人有需要協助，政府會全力跟進，又指港府在廣州設辦事處，辦事處會與相關內地執法部門聯繫。