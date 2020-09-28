港台延長利君雅三年試用期　前港台高層：做法罕見、好奇怪

港台節目製作人員工會日前接獲消息，指助理節目主任利君雅未能通過3年試用期，遭延長120日試用期，港台會「重啟」利君雅去年7月至11月期間出席政府記者會的投訴調查。 有港台前高層向《香港01》形容，港台延長電視部員工試用期情況「係罕見，好奇怪」，對於有傳港台管理層受壓，要蒐集利君雅負面投訴，該名前高層強調，審核員工表現必須「睇晒正負面」。

有傳港台助理節目主任利君雅遭延長試用期120日。（港台截圖）

《公務員事務規則》：一般情况不得延長

根據《公務員事務規則》第185（3）條，一般情况下，試用期不得延長，除非有關人員因病或放進修假期而暫時離開崗位，以致當局「沒有足夠機會評核」是否適合通過試用，又或該人員在符合勝任標準或通過試用所需資格「暫時遇到不能控制」的情况，才作考慮。

有港台前高層向《香港01》表示，港台電視部過往甚少有新入職員工被延長試用期，形容今次事件「係罕見，好奇怪」。

有傳港台決定延長利君雅試用期，壓力來自港台以外的「行政機關」，另有消息指，管理層在處理事件上只看投訴不看讚賞。該名港台前高層表示，管理層在審視員工報告時，應全面性地評核員工表現，「任何正負面都睇」，被審核的員工如認為報告不合理，可以提出上訴。

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港台節目製作人員工會主席趙善恩昨日（27日）表示，獲悉港台早前去信利君雅，稱需「重啟」投訴調查，涉利君雅在去年7月至11月期間，出席政府記者會的行為和表現，並延長試用期120日，港台要求利君雅於本周二（29日）前回覆接受與否。趙善恩表示，按新制公務員的升遷程序，簽約時已確定3年試用期，期間一直會有工作表現評核，每半年進行一次，「如果無大問題就坐正，正式成為公務員。」她指出，是次做法相當罕有，認為決定有針對性，有無理打壓之嫌。