沈祖堯強調離港與學術自由無關　 問及專家遭批評意見即轉身離場

香港中文大學前校長、內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授沈祖堯早前公布，將於明年三月赴新加坡南洋理工大學，接任醫學院院長一職，他今日（28日）見記者時強調，離開中大與香港的學術自由環境絕對無關係，期望可建立香港與新加坡之間的合作關係。 被問到港大袁國勇教授的科學言論屢遭批評有何看法時，沈即笑稱：「我約咗人，走先喇，唔該晒」並轉身離去。

沈祖堯明年將赴新加坡南洋理工大學擔任醫學院院長及高級副校長。（盧翊銘攝）

沈祖堯將於明年三月離開中大，往新加坡南洋理工大學擔任醫學院院長及高級副校長，他今日見傳媒時強調，離港決定與香港的學術自由絕對無關。他一度誤稱該校為「南洋科技大學」，又透露本來無打算到該校工作，惟在協助該校聘醫學院院長的過程時，「搵搵吓搵咗自己去做」。

他讚揚南洋理工大學以工科著名，人工智能及機械人等技術發展得好，對自己在事業最後幾年可做這方面的工作感開心。

本地的新冠肺炎疫情仍未結束，沈祖堯期望在他離開之時，疫情會較目前平穩，他又認為香港有很多此方面的專家可提供好意見，自覺離開對香港的影響不會太大。

沈祖堯讚揚南洋理工大學以工科著名，人工智能及機械人等技術發展得好，對自己在事業最後幾年可做這方面的工作感開心。（盧翊銘攝）

他續指，2003年處理沙士時，已與新加坡當地的一班傳染病專家結緣，對方亦想與香港繼續交流，加上兩地人口相似，亦是較多國際旅客的城市，控疫方面有很多可合作的空間。

訪問期間被問到，對於港大袁國勇教授屢談科學言論、惟其後遭批評的看法，沈祖堯未聽畢問題，即笑言：「我約咗人，走先喇，唔該晒」隨即轉身離去，未有回答。