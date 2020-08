明年赴新加坡接任南洋理工大學醫學院院長　沈祖堯：永遠深愛香港

中文大學前校長沈祖堯在社交網站貼文,稱會在明年三月起暫別香港,到新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長一職。他強調,今次離開並非與香港告別,亦不是希望成為競爭對手,而是希望推動兩地在教育和科硏上有更好的合作。在文末中他更直言:「香港永遠是我深愛的家!(Hong Kong is my sweet home... forever!)」

沈教授是香港中文大學第7任校長,過去深受同學歡迎。(資料圖片/李澤彤攝)

「香港是我的家」

沈祖堯指,明年將到新加坡南洋理工大學,接任醫學院院長和高級副校長一職。他表示,雖然興奮,但坦言不捨,要離開他在香港的朋友、醫學界同業和中大學者,又直言香港是他的家(now I have to say goodbye to all my friends at home, Hong Kong)。

他強調,今次並不是與香港告別(I do not consider myself leaving Hong Kong),其親友、母親都仍然住在香港,還叮囑妻子給他留點飯菜,又指自己會常常回來。

向香港醫療團隊致敬

臨別之際,沈祖堯又向香港的醫療團隊致敬,稱香港擁有世界知名的醫療團體,憑著專業水平、無私及用心的精神,帶領大家走過不同挑戰,包括2003年沙士一役,相信今天的新冠狀病毒一樣可以,「謝謝你們,請照顧好自己(Thank you and please take good care of yourselves)。」

沈祖堯表示,南洋理工大學是亞洲以至全球名列前茅的學校,又指研究及教育是他的最愛,希望日後可幫助兩地的教育和科硏上有更好合作,推動人類健康。

新加坡南洋理工大學今日(11日)亦在網站中宣佈,沈祖堯將在明年4月1日起擔任新職位,以接替將退休的醫學院院長James BEST教授。