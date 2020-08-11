明年赴新加坡接任南洋理工大學醫學院院長　沈祖堯：永遠深愛香港

中文大學前校長沈祖堯在社交網站貼文，稱會在明年三月起暫別香港，到新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長一職。他強調，今次離開並非與香港告別，亦不是希望成為競爭對手，而是希望推動兩地在教育和科硏上有更好的合作。在文末中他更直言：「香港永遠是我深愛的家！（Hong Kong is my sweet home... forever!）」

沈教授是香港中文大學第7任校長，過去深受同學歡迎。（資料圖片／李澤彤攝）

「香港是我的家」

沈祖堯指，明年將到新加坡南洋理工大學，接任醫學院院長和高級副校長一職。他表示，雖然興奮，但坦言不捨，要離開他在香港的朋友、醫學界同業和中大學者，又直言香港是他的家（now I have to say goodbye to all my friends at home, Hong Kong）。

他強調，今次並不是與香港告別（I do not consider myself leaving Hong Kong），其親友、母親都仍然住在香港，還叮囑妻子給他留點飯菜，又指自己會常常回來。

向香港醫療團隊致敬

臨別之際，沈祖堯又向香港的醫療團隊致敬，稱香港擁有世界知名的醫療團體，憑著專業水平、無私及用心的精神，帶領大家走過不同挑戰，包括2003年沙士一役，相信今天的新冠狀病毒一樣可以，「謝謝你們，請照顧好自己（Thank you and please take good care of yourselves）。」

沈祖堯表示，南洋理工大學是亞洲以至全球名列前茅的學校，又指研究及教育是他的最愛，希望日後可幫助兩地的教育和科硏上有更好合作，推動人類健康。

新加坡南洋理工大學今日（11日）亦在網站中宣佈，沈祖堯將在明年4月1日起擔任新職位，以接替將退休的醫學院院長James BEST教授。