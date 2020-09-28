新冠肺炎｜街市魚檔發黑毛巾予顧客抹手　袁國勇︰有交叉感染風險

本港新冠肺炎疫情持續，《港大抗疫最前線》團隊走訪多個街市，發現不少魚檔會將「共用毛巾」懸掛於攤位，供顧客在挑選海鮮後抹手。有魚檔檔主指，曾見過有檔販在毛巾掉在地上後，撿起來繼續提供給顧客，十分污糟。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，此舉有交叉感染的風險，建議魚檔提供紙巾取代，並提醒市民盡量不要接觸海鮮。

第三波疫情來勢洶洶，當時紅磡和土瓜灣街市曾出現社區爆發。（資料圖片／廖雁雄攝）

第三波疫情來勢洶洶，當時紅磡和土瓜灣街市曾出現社區爆發，有10多名包括魚檔攤販確診新冠肺炎。然而，專家視察採樣之前，街市已被安排進行清潔，環境樣本均呈陰性，無法確認病毒源頭。

近日，有市民向《港大抗疫最前線》團隊稱，觀察到不少魚檔把毛巾及布掛在魚檔前，以方便顧客挑選海鮮後抹手清潔。團隊於上周四（24日）走訪中西區、油尖旺區和葵青區共4間街市的魚檔，發現其中3個街市的魚販確實提供毛巾，而大部份街坊在挑選時接觸魚身後，會順手以毛巾擦手。雖然當時是上午時分，但毛巾明顯已被多人使用，表面更有污漬依附及發黑，甚至在青衣某間街市內，有攤販不戴口罩為顧客揀魚。

有檔販檢起地上的毛巾繼續使用

其中，油尖旺街市魚檔檔主劉太因擔心交叉傳染，沒有提供共用毛巾，更放置「請勿接觸，保持清潔」的警告牌。她稱，經營魚檔10多年，一直認為毛巾被不同顧客觸摸，容易滋生細菌；曾見過有檔販在毛巾掉在地上後，撿起來繼續提供給顧客，十分污糟。「除非可以做到每個鐘消毒一次（毛巾），但好難做到，一般都是一日洗一次。所以我叫顧客不要接觸魚，或者自備毛巾。」

袁國勇指，魚檔應該提供一次性紙巾給顧客擦手，減少交叉感染。（資料圖片／梁鵬威攝）

袁國勇倡提供紙巾

袁國勇指，魚檔應該提供紙巾給顧客擦手，減少交叉感染，不應提供毛巾。他更建議市民，盡量不要觸摸海鮮，並強調在食用前必須徹底煮熟，並減少生食、熟食、廚具間造成交叉感染。