DSE 2021｜考評局：即日至10.19接受報名　疫情下或再改考試安排

有意報考明年DSE者須留意，考評局宣布，今天（28日）起至下月接受2021年DSE報名，截止日期為10月19日。學校考生須經由學校報名，而自修生則可透過香港中學文憑考試網上服務報考。疫情發展難料，考評局直言或因應其他特殊情況，再修訂考試時間表或考試安排。

疫情發展難料，考評局直言或因應其他特殊情況，再修訂考試時間表或考試安排。（資料圖片／廖雁雄攝）

新冠肺炎疫情下，全港停課多時，考評局早前公布，由於學校教學受長期停課影響，相應修訂2021年文憑試考試時間表、甲乙類科目評核大綱及評估計劃，包括中英文口試取消、中文科閱讀理解甲部指定閱讀篇章，由12篇改為10篇等。

考評局宣布，即日起有意應考2021 DSE者可報名，其中學校考生須經由學校報名，而曾應考DSE或相等考試、於2021年1月1日年滿19歲，又或於2020／21年度已修畢或正修讀等同中六程度課程者則可以自修生身份，透過香港中學文憑考試網上服務報考。

2021年文憑試學校考生的科目費將由政府代繳 ，而自修生報名費為514元，中英文或其他六種語言科目考試費為670元，其他科目則為448元。

疫情發展難料，考評局直言或因應其他特殊情況，再修訂考試時間表或考試安排。考評局強調，所有考生要在考試前確保能履行應考所需法定要求，如適用簽證、居留條件及檢疫要求等。詳情可參閱文憑試考試規則。

考評局提醒，不論是學校考生或自修生皆須小心輸入身分證明文件號碼、通訊地址、聯絡電話和電郵地址等個人資料，以及再三檢查是否選擇正確卷別或單元；每名考生最多可報考8科，第8科必須為甲類學科的倫理與宗教、音樂、體育、視覺藝術、乙類應用學習科目，又或丙類其他語言科目。除中英文、中史、中國文學及英語文學外，其餘甲類科目均可選擇以中文或英文應考。