DSE 2021｜等級預測研究結果公布　英文科準確度達七成最高

新冠肺炎疫情不穩下，明年文憑試存在變數，一旦被逼取消，終極後備方案是採用「等級預測」評估成績。考評局今日公布2020年文憑試等級預測研究結果，顯示四個核心科目中，英文的預測準確度較高，有71%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同；而中文、數學必修及通識教育的相應百分比約為55%。至於選修科方面，整體預測成績的準確度則略低，大部分選修科的預測與實際等級相同的百分比介乎40%至50%。

考評局公布今年文憑試等級預測研究結果，研究結果顯示，四個核心科目中，英文的預測準確度較高。（資料圖片）

2020年文憑試等級預測研究獲377間學校參加，合共提交約36,900位學校考生的校內評估分數。

考評局按學校提交的校內科目評估分數，再參考學校過去文憑試成績，預測學校考生的文憑試科目等級，再與考生今年文憑試甲類科目的實際等級比較。

研究結果顯示，四個核心科目中，英國語文科的預測準確度較高，71%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同；而中國語文、數學必修部分及通識教育科的對應百分比約為55%。

考評局：核心科目校內評估分數基本上反映考生表現

在英國語文科，有約28%的預測等級較實際等級高或低一個等級，其他三個核心科目的相關百分比為約40%左右。整體而言，四科核心科有95%或以上的預測與實際等級的差距，均在一個等級範圍內。考評局認為，核心科目的校內評估分數，基本上能反映學校考生在文憑試的大致表現。

考評局指，大部分選修科目的預測等級與實際等級相同的百分比介乎40至50%。（資料圖片）

大部分選修科準確度約4成至5成 數學延伸僅約三成準

至於選修科方面，考評局指，由於修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。

大部分選修科目的預測等級與實際等級相同的百分比介乎40至50%，選修科預測與實際等級的差距在一個等級範圍內的百分比則達到75%或以上。當中以數學延伸部分單元代數與微積分、微積分與統計，以及中國文學的預測準確度最低，分別僅35.1%、30.7%及39.4%的該科考生於預測及實際等級相同。

考評局秘書長蘇國生表示，是次研究反映，目前按校內評估數據預測考生的文憑試成績，仍有不少限制，因此，預測等級只會在迫不得已取消公開考試時才會採用。（資料圖片）

考評局：預測等級仍有不少限制 迫不得已才採用

考評局秘書長蘇國生表示，是次研究反映，目前按校內評估數據預測考生的文憑試成績，仍有不少限制。因此，預測等級只會在迫不得已取消公開考試時才會採用，屆時考評局會建議大學在收生時應更彈性，及參考考生其他相關表現的資料。

考評局續指，計劃在未來每年進行預測等級研究，以蒐集更多校內評估數據，改善預測模型的設計，並提供更多具體回饋予學校，以增加校內評估的信度與效度。考評局亦將於稍後向參與學校發放學校報告，詳細列出各科目的預測結果，供學校及教師參考。