中電向幼稚園學童贈20萬防護面罩　大家樂向基層派12萬飯餐

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本地有企業派發物資及飯餐予市民過渡「疫」境。中華電力宣布，已於9月復課前向全港約一千間幼稚園送贈合共20萬個防護面罩，以照顧幼童復課後的防疫需要。 而大家樂集團則宣佈展開第三階段區區「家」油社區支援計劃，捐贈12萬個熱飯餐，透過各團體分發至各區，為超過3,000名受疫情影響的基層市民提供約10星期的食物援助。

中華電力有限公司公布，向全港約1,000間幼稚園的學童，送贈合共200,000個防護面罩，照顧學童復課後的防疫需要，減低感染新型冠狀病毒風險。

今次中華電力送贈的「超人中中四人組防護面罩」由中電教育基金資助，每位學童可獲派一個。面罩採用的物料符合歐洲安全標準，適合三歲以上兒童使用。

中華電力企業發展總裁莊偉茵稱，防護面罩為「小小心意」，期望協助年幼學童在復課後防疫。全港幼稚園於8月完成網上登記，中華電力亦已於9月復課前將防護面罩派送到各區幼稚園。

大家樂為3,000基層市叱民提供10星期食物支援

大家樂集團有限公司則宣佈展開第三階段區區「家」油社區支援計劃，透過鄰舍輔導會、聖雅各福群會FOOD-CO及浸信會愛羣社會服務處旗下40個單位，派發捐贈12萬個熱飯餐，為超過3,000名受疫情影響的基層市民提供約10星期的食物援助。

大家樂亦趁中秋前夕，今天（28日）舉辦「中秋嚐樂」社區關愛活動，與領展資產管理有限公司一同派出義工隊到東涌逸東邨鄰舍輔導會東涌綜合服務中心協助派送熱飯餐，並向當區市民送上大家樂雙黃白蓮蓉月餅、應節水果及領展環保餐具，表達對他們的支持及祝福，同慶佳節。

大家樂集團指，疫情對社區尤其是長者、低收入家庭等帶來沉重的影響，集團以本身的專長及資源，為社區提供食物支援，並樂見不同機構發揮所長，在各自的領域以不同方式協助有需要人士渡過難關。

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