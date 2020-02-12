【武漢肺炎】測量師學會提三大高危位　浴缸轉企缸要封去水位

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴散，日前長康邨康美樓有住户因廁所接駁糞渠的排氣管滲漏，導致須疏散部分住户。 香港測量師學會今日（12日）指，去水位其實可以檢測到三大高危症狀，包括去水位經常傳出臭味、曾經違例改建及劏房單位。 他們又提到，不少人將浴缸轉為企缸時，會移去隔氣彎管，容易成為另一個播毒源頭，建議可用膠製杯蓋封住去水位。

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測量師學會就排水系統播毒風險舉行記者會，指有三個高危症狀，包括可從去水位發現系統會否出現問題。學會指出，若於向地台去水位入水後，很快傳出臭味，或有機會未能成功隔氣。而第二徵狀為渠管曾涉及違例改建，如將浴缸轉為企缸或不當拆除污水喉、廢水喉及氣喉等。至於第三大高危症狀為劏房，因單位內未必有相關裝置。

企缸去水位或成播毒源頭

學會指出，不少人於進行裝修工程時，除會把浴缸轉為企缸，或會涉及移走隔氣彎管，容易令地台去水位成為另一個播毒源頭。此外，於更換廚櫃時有可能把洗衣機去水位的隔氣管移走，或如今次康美樓單位般將坐廁氣喉錯誤接駁。

長康邨康美樓07室居民凌晨搬進隔離營。（余俊亮攝）

三方面測試有否移走隔氣管

學會建築政策小組主席何鉅業稱，若公眾不知道有否移走隔氣彎管，可從三個方面測試，包括留意去水時有否現回音、去水位會否經常傳出臭味，及可用通渠彈弓從去水位向下伸延，若未有任何阻隔，意味可能移走隔氣管。學會建築測量組前主席陳華偉建議，可膠製的杯蓋覆蓋企缸去水位，避免細菌從去水位入屋。

學會建議應保持隔氣彎管有一定儲水量，應於每周在地台去水位注入半公升清水；若出現淤塞、漏水情況應從速處理。他們又提醒切勿隨意轉動排水系統，應諮詢建築測量師及承辦商。

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應定期清潔「冬菇頭」吸閥

學會又提到，除喉管接駁位會漏氣外，要注意部分隔氣管上有一個有俗稱「冬菇頭」的反虹吸閥，用作平衡氣壓，以防管內的水吸走。他們稱，有不少公眾發現有臭味傳出後，會用膠紙封實，雖有效僻去異味，但會失去平衡氣壓的功用。學會提醒，應不時扭開吸閥清潔。至於公眾可如何得知喉管有否漏氣，他們建議可長開水喉，留意會否有水從喉管滲出及留意會否有水漬。

大部分住宅高低層採用獨立系統

何鉅業稱，日前分別到長康邨兩個單位，包括一個於康美樓的單位及青衣邨的單位視察，指喉管屬舊式設計，但依照條例規定，不涉及大問題。他又稱大部分樓宇從90年代起均會改為將高低層住户分為兩個獨立排水系統，故不存在低層住户較危險的說法。

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