將軍澳隧道轉車站今啟用　不設跨巴士公司轉乘　即睇點轉先最慳

將軍澳隧道收費廣場往將軍澳方向巴士轉乘站，今日（2日）起啟用。新轉車站共有25條巴士線途經，不過乘客要留意，各專營巴士公司未有提供跨公司轉乘，即九巴乘客只能轉坐九巴或同系龍運巴士；新巴乘客轉車時，要轉坐新巴或同系城巴，方能享有轉乘優惠。 新轉車站設計按不同專營巴士公司，及於將軍澳區內的目的地，分設6個候車位置，乘客倘由市區入將軍澳，可按需要，到指明前往尚德、調景嶺、日出康城、坑口及寶琳等區的指定候車位置，轉乘合適路線前往目的地。 車資方面，乘客倘搭乘九巴前往將軍澳，於轉車站轉乘將有8條線路可享免費轉車，變相慳最多5.1元；至於新巴、城巴轄下轉車組合更豐富，多達16條路線，設免費或「補差價」方式的轉乘優惠，個別路線亦增設分段收費，車資為5元或6.5元不等。

將軍澳隧道巴士轉乘站（往將軍澳方向）將於下月2日早上啟用。（運輸署圖片）

由10月2日早上開始，將軍澳居民可透過將軍隧道巴士轉乘站，由市區前往將軍澳各區。路線方面，九巴共有9條路線途經轉車站，包括98、98D、98S、296A、296C、296D、296P、29及690線；新巴城巴則有16條路線途經，包括694、796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A、798B、N796；以及A29、E22A、E22S、N29、NA29號線。

▼10月2日起於將軍澳隧道轉車站停站巴士線▼

大部分路線可享免費轉乘 惟不設跨公司轉車優惠

假設市民於尖東站前往尚德，可乘搭九巴98D路線、車資為9.9元，其後於將軍澳隧道巴士轉車站下車前往P1月台轉乘296C線直達尚德，轉乘的車資將為免費。

倘市民於機場欲前往日出康城，則可乘搭城巴A29號線、車資為42元，並於將軍澳隧道巴士轉車站，在4號候車位置轉乘新巴797號線前往日出康城，其轉搭車資即第二程車費亦屬免費。假設市民於畢架山花園搭乘城巴E22A，希望前往尚德，其第一程車資為7.5元，其後於轉車站4號候車位置，轉乘新巴694號，兩程合共車資則為8.3元，換言之此路線下於轉車站轉車便會以「補差價」方式收取車資。

▼將軍澳隧道轉車站 九巴轉乘資訊▼

▼將軍澳隧道轉車站 新巴、城巴轉乘資訊▼

轉車站設洗手間 按巴士公司、目的地分6個候車位置

新的轉車站共設有6個候車位置，九巴設3個候車位置，分別以P1、P2、P3編號標示3個不同月台；新巴城巴則會以第3至5號月台，標示3個候車位置。運輸署早前表示，轉車站將設有洗手間、候車上蓋、座位及預計巴士到站時間的顯示屏。

轉車站亦有接駁附近的道，藍田康華苑及興田邨居民，日後於轉車站下車，約5至10分鐘路程即可返抵寓所。

至於將隧往九龍方向的轉車站，目前仍在施工階段，預料於2021年才能投入服務。

為配合將軍澳隧道轉車站啟用，九巴增設全新98號循環線來往將軍澳工業邨至牛頭角站，全程車資7.2元。（九巴提供）

新設九巴98、新巴797 兩路線改善區內接駁

隨著新轉車站啟用，九巴開辦98號循環線來往將軍澳工業邨及牛頭角站，並途經康城、清水灣半島、觀塘及牛頭角，車資全程為7.2元，由早上6時至晚上12時提供服務。



新巴亦開辦797號循環線，往來日出康城及九龍灣商貿區，同樣於早上6時至晚上12時營運，全程車資7.9元。797號線於周一至周五亦提供2個特別班次，於上午6時15分及6時30分由日出康城開出後，到達九龍灣，其後回程改以將軍澳工業邨為終點站。