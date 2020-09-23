將軍澳隧道巴士轉乘站10月2日啟用　入將軍澳轉車最多慳5.1元

運輸署今（23日）宣布，位於將軍澳隧道收費廣場，往將軍澳方向的巴士轉乘站將於10月2日早上啟用。各間專營巴士公司合共有25條巴士線，會於該轉車站停站，包括15條全日服務路線、4條通宵線及6條繁忙時段特別線。乘客日後入將軍澳時，在轉車站轉乘指定巴士路線時，第二程車可享轉乘優惠。 九巴會有9條路線途經轉車站，往將軍澳的乘客於轉車站轉乘九巴其他路線，大部分路線免費轉乘，兩程車只收一程價，包括由尖沙咀東出發的98D，乘客於轉車站接駁98往康城，第二程車費全免；另部分路線則以「補差價」形式回饋乘客，即兩程車的總收費，會以較高一程的收費為準，最多可慳5.1元。

將軍澳隧道巴士轉乘站（往將軍澳方向）將於下月2日早上啟用。（運輸署圖片）

▼10月2日起，於將軍澳隧道轉車站停站巴士線▼

（一）全日服務的巴士路線



城巴第A29號線（將軍澳（寶琳）—機場）城巴第E22A號線（將軍澳（康盛花園）—亞洲國際博覽館）城巴／九巴第690號線（將軍澳（康盛花園）—中環（交易廣場））九巴第98號線（將軍澳工業邨—牛頭角）（循環線）九巴第98D號線（坑口（北）—尖沙咀東）九巴第296A號線（尚德—牛頭角站）（循環線）九巴第296C號線（尚德—長沙灣（海盈邨））九巴第296D號線（尚德—九龍站）九巴第297號線（坑口（北）—紅磡（紅鸞道））新巴第694號線（調景嶺站—小西灣）新巴第796C號線（清水灣半島—蘇屋）新巴第796P號線（康城—尖沙咀東）新巴第796X號線（將軍澳工業邨／將軍澳站—尖沙咀東）新巴第797號線（康城—九龍灣）（循環線）新巴第798號線（調景嶺站—火炭（駿洋邨））



（二）只於凌晨時段服務的巴士路線



城巴第N29號線（將軍澳（康盛花園）—東涌站）城巴第NA29號線（將軍澳（寶琳）—機場／港珠澳大橋（香港口岸））新巴第796S號線（將軍澳站—牛頭角站）（循環線）新巴第N796號線（日出康城（環保大道）／將軍澳站—旺角）



（三）只於繁忙時段服務的巴士路線



城巴第E22S號線（將軍澳（寶琳）—東涌（滿東邨））九巴第98S號線（康城—美孚）九巴第296P號線（尚德—旺角）（循環線）新巴第796E號線（將軍澳工業邨—蘇屋）新巴第798A號線（將軍澳（康盛花園）—沙田站）新巴第798B號線（康城—沙田站）

運輸署表示，新建成的將隧轉乘站會設有洗手間、候車上蓋、座位及預計巴士到站時間的顯示屏，方便乘客轉車。運輸署會與巴士公司密切監察轉乘站在啟用後的運作情況。

各巴士公司將分別增設優惠，其中九巴共有9條路線途經轉車站，包括98、98D、98S、296A、296C、296D、296P、297和690。九巴表示，除690線外，九巴會在大部分路線，為乘客提供免費轉乘優惠，部分路線另會以「補差價」形式回饋乘客，即兩程總收費，以當中較高一程的收費為準，最多可慳5.1元。（例子見下圖）。如由康城乘98，於觀塘轉乘88X往沙田，兩程車總收費為15.4元，實際總收費為11.2元，可享4.2元轉乘折扣。

九巴會為大部分路線轉車乘客，提供免費轉乘優惠；另亦會以「補差價」形式回饋乘客，即兩程總收費以當中較高一程的收費為準，最多可慳5.1元。（九巴提供）

九巴將設98康城專線，10月2日啟用，每天朝6晚12提供服務，車費全程為$7.2。（九巴提供）

九巴在將隧轉車站啟用同日，會開辦由將軍澳工業邨來往牛頭角站的全新循環線98，為康城居民及工業邨上班族提供來往東九龍的巴士服務。



九巴新路線98，由將軍澳工業邨巴士總站開出，將途經康城、百勝角、清水灣半島、觀塘及牛頭角。每天朝6晚12提供服務，車費全程為7.2元。路線98乘客亦可於觀塘道轉車站，以優惠轉乘50多條九巴路線前往其他目的地。