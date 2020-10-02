轉車站為區域路線重組鋪路？　區議員：將軍澳巴士服務有調整空間

將軍澳隧道巴士轉乘站今日（2日）正式啟用，合共有25條巴士線於該處停站。巴士轉乘站在港已非新鮮事物，過去港府為配合區域性巴士路線重組，於屯門及北區等區都曾引入轉車站，以便理順巴士資源，如取消區內客量少的路線，將資源投放到新路線。 有西貢區議員表示，目前將軍澳區內的巴士服務確有調整需要，如部分巴士線，要行勻整個將軍澳後，方前往目的地；至於寶琳、坑口一帶前往新轉車站亦有不便。另有區議員認為，因轉乘站而開辦的新線，可補充康城一帶的服務。當局日後如重組路線，需大規模諮詢，並建議一旦轉車啟用後，將隧擠塞問題嚴重，便應考慮提早豁免將隧收費，減少車輛停車繳費時間。

▼將軍澳隧道長期擠塞 9月28日晚間塞車情況▼

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翻查立法會文件，在將軍澳隧道收費廣場興建巴士轉車站工程，屬安達臣道石礦場用地發展計劃下的項目，當局期望轉車站，可減低秀茂坪、寶達及興田區對公共運輸的需求，以及緩解新發展用地帶來的交通影響。根據路政署於2018／19年度的預算，將軍澳隧道巴士轉乘站的預算開支約為1,300萬元。

同類巴士轉車站並非新鮮事物。早於2013年的《施政報告》中，當局就提到運輸署及專營巴士公司，嘗試以「區域性模式」檢視及重組個別地區的巴士服務，並會尋覓合適地點設巴士轉車站，配合路線重組。

▼10月2日起，於將軍澳隧道轉車站停站巴士線▼

區域性巴士重組助改善巴士資源運用

運輸及房屋局及後在其他文件，闡述《施政報告》時提到，「區域性模式」的巴士服務調整，概念是以一個地區，而非個別路線為基礎，檢視及重組巴士服務，以確保善用資源，減少甚至取消使用量嚴重偏低的路線，令騰出的資源，可投放到新的或需求高的路線，令地區在整體上得到更好、更快及網絡更佳的巴士服務。

翻查資料，當年九巴於屯門區取消66線和263M線，騰出的資源則用作加強960、961及61M等多條路線。至於北區巴士服務重組時，則取消或合併8條需求偏低的巴士線，但同時加強部分路線服務，例如區內線服務，使北區不同地方往上水及華明兩個大型轉乘站時，可更加方便。如當時調整70K線的走線時，就調整為區內接駁路線。

將軍澳隧道轉車站今啟用 不設跨巴士公司轉乘 即睇點轉先最慳

▼將軍澳隧道轉車站 轉乘資訊▼

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政府於2017年6月發表的《公共運輸策略研究》報告亦指，為提升巴士的營運效率，再次提到巴士路線重組及巴士轉乘站，其中轉乘站可配合路線重組，讓乘客乘搭服務範圍更廣的巴士網絡，以達到善用巴士資源，減少道路上總體巴士數目，紓緩交通擠塞及空氣污染。報告提到多個擬興建的轉車站，包括將軍澳隧道轉車站。

將軍澳隧道轉車站分階段啟用，目前往將軍澳方向，各間專營巴士共有25條巴士線，會於該轉車站停站。當乘客在轉車站轉乘指定巴士路線時，第二程車可享轉乘優惠，例如由尖沙咀東出發的98D線，如乘客於轉車站接駁98線往康城，第二程車費全免。另外，九巴亦會開辦新路線98，由將軍澳工業邨巴士總站開出，途經康城，前往牛頭角；新巴亦開辦797號循環線，來往日出康城至九龍灣，完善區內巴士服務。

鍾錦麟︰將軍澳區巴士服務有調整空間

現時轉車站只有往將軍澳方向啟用，往九龍方向則料明年竣工；另外，將軍澳藍田隧道亦料明年可啟用，意味將軍澳區的交通狀況將有大改變，不過當局尚未公布，涉將軍澳區的大規模巴士路線重組計劃。西貢區議會主席鍾錦麟表示，現時區內的巴士路線有調整空間，居民往往希望巴士線行經住處一帶，結果部分路線要行勻整個將軍澳後，方能前往目的地，如往沙田區的新巴798線、往荃灣區的九巴290線，就有類似情況。

鍾錦麟又稱，要從寶琳、坑口等地區前往轉車站亦不夠便捷，認為短期內應加強區內接駁至轉車站的交通。他促當局長遠考慮開辦長途線，如直接由將軍澳區往元朗、屯門等區的路線。另外，現時轉車站亦未提供跨巴士公司轉車優惠，鍾認為，會影響轉車站的效用，減低市民使用意欲。

九巴會為大部分路線轉車乘客，提供免費轉乘優惠；另亦會以「補差價」形式回饋乘客，即兩程總收費以當中較高一程的收費為準，最多可慳5.1元。（九巴提供）

林少忠︰關注轉車站會否加劇將隧塞車

西貢區議會交通及運輸委員會主席林少忠表示，在新路線開辦下，相信可惠及將軍澳南及日出康城一帶的居民。他續稱，之後如重組路線，希望有大規模諮詢，並建議可考慮將原本往旺角東的93K線，延至大角咀為終點站。

不過林少忠亦稱，本身將軍澳隧道亦有塞車問題，尤其近日學校恢復面授課程，擔心轉車站啟用後，可能加劇塞車問題。他表示，下周一（10月5日）為轉乘站啟用的第一個工作天，屆時會與運輸署到場了解情況，一旦擠車情況加劇，會促當局研究如何改善，包括建議提早豁免將軍澳隧道收費。