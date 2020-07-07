將軍澳隧道巴士轉乘站最快月底啟用　22條巴士線將設轉乘優惠

運輸署近年於多區引入巴士轉乘站，以便整合個別地區巴士服務。運輸署日前向西貢區議會提交文件，交代將軍澳隧道巴士轉乘站的最新進度，當中提及，根據現時工程進度，預計往將軍澳方向的轉乘站可於本月底或8月初啟用，屆時將有22條巴士路線在該站加設分站，而巴士公司亦會在該處增設分段收費及轉乘優惠。

運輸署表示，根據現時工程進度，預計往將軍澳方向的轉乘站於本月底或8月初啟用。（土拓署文件）

文件提及，根據土木工程拓展署的資料，現時往將軍澳方向的巴士轉乘站工程大致完成。為確保轉乘站啟用時巴士運作暢順，運輸署已於今年5月底及6月初與3間巴士公司實地視察，並進行相關巴士路面測試。

經考慮路面測試結果及巴士公司提出的意見，運輸署敲定巴士站及路線分布，當往將軍澳方向巴士轉乘站啟用後，現時途經將軍澳隧道共有22條巴士路線，包括6條九巴路線、10條新巴路線、5條城巴路線及1條城巴／九巴聯營路線，將在轉乘站加設分站。

往將軍澳方向的巴士轉乘站啟用後，屆時將有22條巴士路線途經將軍澳隧道。（資料圖片）

九巴提供轉乘優惠 增辦將軍澳工業邨至牛頭角​路線

同時，各間巴士公司亦會為有關路線在該轉乘站增設分段收費。當中，九巴會為乘搭其營運路線的乘客提供轉乘優惠，包括免費轉乘及「補差價」形式轉乘優惠；新巴城巴亦會為其轄下的路線，包括機場巴士路線提供相類似優惠。

運輸署又指，已落實今年第三季增設九巴第98號線（往來將軍澳工業邨至牛頭角)，以及新巴第797號線（往來康城站公共運輸交匯處及九龍灣），並爭取在轉乘站啟用時一併開辦。

另外，往九龍方向的轉乘站工程仍在進行中，運輸署表示將與土拓署密切跟進，在可行情況下盡早安排與巴士公司進行實地視察及巴士路面測試，以盡快啟用該轉乘站。當往九龍方向轉乘站啟用時，現有27條巴士路線，包括10條九巴路線、10條新巴路線、5條城巴路線以及2城巴／九巴聯營路線，均會在轉乘站加設分站，並增設相關轉乘優惠。