本港廢紙回收價近年常受內地進口配額而波動，2018年底曾傳出喜訊，環保署批出屯門環保園的近兩公頃用地，租予Rocsky International Limited（下稱Rocsky）建廢紙回收再造廠，最快2023年投產。但地皮兩年來仍在曬太陽，無任何建造工程，近月有消息指中標公司會撤出。 《香港01》追查發現，中標的公司鬧雙胞胎。環保署批出租約時，本港並無「Rocsky International」公司註冊，一間落標公司後來將公司名改為「Rocsky International」。進一步調查發現真正中標者背後為一間內地公司，當日簽約代表稱「大陸那邊未覆，暫時答不到問題」。 據了解，環保署早前向回收業界透露有意在環保園設紙漿廠，最快年底招標。環保署無正面回應該廠是否要撤出，就其租約事宜，現階段未有更多資料可提供。

系列報道：

環保園廢紙再造廠地皮曬太陽兩年傳撤出 中標公司鬧雙胞去向成謎

內地「禁廢令」倒數 港廢紙出路迎內憂外患 紙漿成新轉機

環保署2018年招標屯門環保園內地段，用作興建廢紙回收再造廠，最終由一間名為「Rocsky International Limited」的公司中標，四幅相連地段佔地約兩公頃，月租39.9萬元，佔地面積及租金均是園內之冠，租期20年，預計每年可處理30萬公噸廢紙，初步計劃製造高強瓦通紙及半乾漿等，在本地及境外市場銷售。 環保署當時表示，該廠將於2019年起設計及動工興建，預計於2023年投入運作。

但是兩年過去，記者上周視察時發現仍是一片空地，環保園外告示牌亦未見該公司名稱。新紙廠未見動工，但近月傳來中標公司撤出環保園的消息。

當年Rocsky與環保署簽約代表之一，是香港環保回收業總商會副主席羅耀榮，曾承認是紙廠的合夥人之一。羅回覆指「因為疫情開唔到會、過唔到關……視像或微信通話不能作準」，又稱自己只是協助該公司投標及日後回收廢紙，有關紙廠問題着記者向環保署查詢。

公司名現雙胞胎

《香港01》追查發現，中標公司背景神秘，公司名更鬧出雙胞胎。根據公司註冊處資料，本港有一間以「Rocsky International Limited」為名註冊的公司。該公司唯一董事為盧逸昇，他從事廢紙生意，生產紙槳託盤及模具等，但他對記者說其旗下的公司並非中標公司。

原來盧逸昇曾競投紙廠，失敗後查閱中標公司背景，發現在本港並無註冊，於是在2019年1月將旗下的「萬高國際（亞洲）有限公司」改名為「Rocsky International Limited」。他坦言並不知道中標的Rocsky在哪裏註冊，亦希望改名後能與真正的中標公司或政府接洽，但至今並無人查詢，直言「這是一個笑話，很離譜！」

追查揭內地公司相關

記者向環保園網站列為Rocsky聯絡人的江小姐查詢，對方指管理層暫時未有回應，但承認公司與香港註冊的Rocsky無關。她提供的聯絡電郵，是「香港環保紙業有限公司」的電郵地址。根據公司註冊處紀錄，「香港環保紙業」的公司秘書及董事分別為江綺綸及謝紫丹，江綺綸的電郵與聯絡人江小姐相同，而謝紫丹則留有內地公司「廣東華眾集團」的聯絡電郵。

華眾網站介紹業務包括油品貿易、石油煉化等。2018年曾有內地傳媒改寫環保署新聞稿，指中標的Rocsky就是華眾集團。記者曾聯絡華眾，但無人回覆，內地查冊亦找不到英文名為Rocsky的公司。

中標後曾聯絡在中電

環保廢料再造業總會會長劉耀成去年曾與中標公司負責人開會商討合作空間，他指紙廠背後是一間內地企業。他說對方曾透露「想不到香港建築成本是內地十倍」，又考慮過改為做紙漿。劉稱，造紙涉及烘乾工序，耗能大，若做紙漿，較節省電力。

中電表示2018年底接獲Rocsky查詢大幅增加電力供應的技術要求，其後環保園提出由園方提供地方予中電增建供電設備，正等待政府審批此計劃。

環保廢料再造業總會會長劉耀成去年曾與中標公司負責人開會商討合作空間，他指紙廠背後是一間內地企業。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

環保署：未有更多資料可提供

究竟中標的是什麼公司，為何兩年來都不興建設施，環保署僅表示，環保園的租戶若未能如期投產或租戶不能滿足租約要求，一般會按租約跟進和處理，而該廢紙回收再造設施的租約事宜，現階段未有更多資料可以提供。

目前環保園門外沒有顯示Rocsky International Limited。（梁鵬威攝）

紙漿廠最快年底招標

據了解，環保署上月分別向多個回收商探口風，提及有意在環保園興建佔地約一公頃的紙漿廠，每年處理30萬公噸本地廢紙，最快年底招標，但無透露原有紙廠去留。劉耀成估計政府傾向有大財團支撐，以免公司中途離場。