環保署2018年數據顯示，本港每日廢紙棄置量達2,702公噸，成近年新高，但回收率卻持續下跌至41%。為維持或提升本地廢紙回收的質和量，政府以「中央收紙」形式穩定前線回收價及拾荒者的回收動力，惟遲遲未有公布明年內地停收境外廢紙，本地紙該何去何從？ 屯門環保園廢紙回收再造廠，公司中標兩年來未見動工，消息指將會撤出；而政府早前會晤業界，有意在環保園興建紙漿廠，最快今年底招標，有廢紙回收公司表示有興趣。 環保團體亦認為，本港需要一間紙漿廠免依賴外地，港府可透過微調補貼計劃確保廢紙優先供應給本地廠，但長遠要有垃圾徵費配合，增加回收誘因，才能大大提升回收量，支撐營運。

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環保園廢紙再造廠地皮曬太陽兩年傳撤出 中標公司鬧雙胞去向成謎

內地「禁廢令」倒數 港廢紙出路迎內憂外患 紙漿成新轉機

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本港最後一間紙廠2006年結業

本港兩大造紙廠「宏安造紙廠」及「捷眾紙廠」先後於90年代倒閉，最後一間「南華造紙廠」亦於2006年9月結業。「南華造紙廠」結業前每日處理約260公噸廢紙，但當時油價持續上升，加上政府有意收緊工業用柴油含硫標準，而潔淨柴油費用高昂，令紙廠入不敷支，終關門收場。

葉文琪表示，疫情下紙漿廠回收量大跌。（梁鵬威攝）

內地早預告 年底零進口固體廢物

本港無廢紙再造廠，回收的廢紙要靠出口，但是內地早已預告將於今年底前基本實現固體廢物零進口，全面禁止外國廢物（包括所有廢紙）入境，屆時本港廢紙或只能售往東南亞，或者製成紙漿。

環保署目前以服務合約形式聘請17個承辦商，在全港提供廢紙收集及回收服務，合約首半年必須以不低於每公斤0.7元，向前線回收人員及其他廢紙生產者收購不濕水、不混雜其他雜質的廢紙。承辦商在本地進行篩選、分揀及打包等工序後，把廢紙出口至內地或海外市場循環再造成紙製品。

葉文琪透露，環保署在今年7月曾向業界探口風，指將於環保園興建紙漿廠，每年處理30萬公噸本地廢紙，了解行內人投標意欲。（梁鵬威攝）

紙漿廠營運近一年 回收量未如理想

「Mil Mill 喵坊」聯合創辦人及執行董事葉文琪既做紙漿，其成立的資訊機密處理有限公司（SSID）與三個回收商合成KPSS聯營，成政府廢紙回收承辦商之一，包攬回收、處理及出口工作，但均遇上阻滯。「Mil Mill 喵坊」營運近一年，但主打回收的紙包飲品盒每日回收量平均不足兩公噸，疫情下更曾跌至一日百多公斤，近月更需加入紙皮等增加漿量，亦讓機器得以持續運作。

面對當局高調邀請廢紙回收商成政府承辦商，改變行內佈局，葉文琪形容是不得不參與，否則別人有政府補貼「搶紙」，自己則處於不利位置。出口廢紙至東南亞雖有政府補貼運費，但隨內地拒收境外廢紙、各地廢紙湧往東南亞，他預料紙價會進一步下跌。

內地外廢零進口政策下，紙漿免受影響。葉文琪透露環保署原則上接受承辦商把「三紙」（即報紙書刊、辦公室用紙及紙皮）的紙漿納入出口補貼範圍，但仍待另行通知何時落實，「打到漿就一定走到（返大陸），係一個好嘅保險」。

環保署有意在環保園招標建紙漿廠，葉文琪認為，辦一間小型紙漿廠暫不愁出路，但量大隨之增加顧慮，尤其是投資以億元計，租期長達20年。他解釋，若明年廢紙不能進口內地，出口紙漿免受限制，有穩定回報，但若內地政策改變，本地紙可以其他方式繼續進口，市場看的還是價錢，不一定要供紙給本地廠，故仍與潛在合作者溝通，評估設新廠的可行性。

東南亞紙漿廠或回流本港

至於在東莞設有造紙廠的「建迅環保回收」，董事經理陳錫琨表示對辦紙漿廠感興趣，倘成事將包攬回收再造的一條龍服務。他說，母公司建暉紙業在馬來西亞及泰國均設紙漿廠，擔心不時變更的環保法例，令海外廢紙無法進口當地，致供貨不穩定；反之，在香港設廠則可確保有穩定原材料供應，但前提是港府確保該廠有足夠貨源。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，港府聘請承辦商「中央收紙」，指定前線每公斤廢紙最低回收價，有助穩定回收舖及拾荒者的生計。（資料圖片）

明年或靠雙邊協議續進口廢紙

近年本港廢紙回收率持續下跌，因沒有紙廠處理，全靠出口循環再造。據了解，港府或與內地以大灣區概念或雙邊協議方式，讓香港廢紙明年繼續進口內地，最遲年底公布最新安排。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，港府聘請承辦商「中央收紙」，指定前線每公斤廢紙最低回收價，有助穩定回收舖及拾荒者的生計。出口廢紙非唯一出路，他認為本地需要一間紙漿廠，讓港人自己垃圾自己處理，免長期依賴外地，但他日若內地容許本地廢紙進口，港府或有需要微調回收補貼計劃，令廢紙優先供應給本地廠，配合垃圾徵費，增加市民回收誘因，才能支撐營運。

環保署的回覆未有透露明年廢紙進口內地的新安排，繼續重覆以往答案指「向國家反映本地回收市場情況和回收業界的各種意見，探討如何在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下為香港資源循環回收方面帶來新機遇。」