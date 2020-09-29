機場建設費收入大減　學者：機管局收入危　須重新評估需求

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球航空業大受打擊。香港機場管理局在1,415億元興建三跑資金中，原預計有260億元是來自「機場建設費」，然而旅客數目大減，相關收入亦大跌。 美國克林信大學經濟系副教授徐家健估計，疫情或會再持續多一至兩季，而近月來機管局已是近乎「零收入」，因此直言其收入「好危」，機管局或需「攤長啲嚟還（貸款）」。他又指，面對中美貿易戰及內地其他機場的競爭，本港機場需求下跌，認為機管局須重新評估需求。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

+ 4 + 4 + 4

徐家健今日（29日）在港台節目《千禧年代》中指，機場建設費目前已累積至目標一半，而機管局一直無說明建設費將於何時停收，但近月來機場建設費接近「零收入」，他認為機管局或須「收長啲時間，攤長啲」。他稱，由於疫情是意料之外，相信如有任何修訂，政治壓力亦不會太大。

徐認為，去年反修例事件中，本港機場運作一度受影響，或令內地其他機場以此為由，向中央政府要求擴展國際航班，與本港機場「爭生意」。另外，在中美貿易戰下，商務航班預料減少，徐直言，機管局收入將「打折頭」，因此有需要重新估算需求。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球航空業大受打擊。（資料圖片／羅國輝攝）

徐家健表示，在疫情下市道差，因此工程成本可稍微降低，「可幫補下」；但仍未能抵銷收入大減的損失。