復課│跨境生仍未能返港上課　中學網上實時直播課堂

本港近日疫情有所緩和，教育局早前宣布9月23日可以分階段復課，又指學校可以因應校情，今日(9月16日)起讓不多於全校六分之一學生回校進行不多於半天學習活動，然而跨境返港上課安排，仍然未有期。 元朗商會中學校今安排中六生率先回校上課半天，追趕課程進度以及重新適應面授課堂，然而校內有一名中六跨境生，因應情況，校方唯有透過實時直播課堂及錄影,以供學生同步「返學」。

元朗商會中學今日（９月１６日）起安排全級中六學生回校上課半天，追趕課程進度以及重新適應面授課堂。（鄺曉斌攝）

元朗商會中學校長丘志良表示，今年該校有一名中六跨境學生，現時仍未能回港上學，校方透過實時直播課堂及錄影，以維持該學生的學習進度。

他表示，過往應屆中六生的家長會在文憑試前，安排子女提早到港居住備試；而2020年文憑試期間，學校則透過教育局及元朗區中學校長會協調特別安排，當區的應屆中六跨境生提前到特定酒店隔離檢疫及備試，最後他們亦順利完成考試。

校長丘志良對於學生能健健康康地回校感到釋懷。（鄺曉斌攝）

中一級約有20名跨境新生 未能來港上課

至於其他級別的跨境生班別，亦是採用類似中六級安排，同步採用進行面授及實時直播課堂。今年該校中一約有20名跨境新生，至今仍未能來港上課，丘志良透露，受疫情影響港深兩地未能順利通關，有少量初中跨境生已退學，亦有部分家長表明會先在內地報讀課程，疫情過後才來港上學。他補充，學校收生一向十分穩定，跨境生佔比不高，因此對收生的整體影響不大。

教育局局長楊潤雄日前表示，正初步與內地部門商討，安排中四至中六跨境學生回港復課，惟本港疫情反覆，安排有難度，因內地要評估跨境學童每日往返的風險，長遠要有健康碼，才能安排2萬多名跨境學生上課，現時未有確實日期及安排。