愉景灣二白灣2.5噸黑膠粒湧岸　疑來自附近球場　管理公司否認

本港不少海灘經常出現大批垃圾飄浮。環保團體「無塑海洋」7月底發現愉景灣二白灣佈滿黑色塑膠粒，懷疑是來自附近多用途仿真草球場「愉景北球場」。然而香港興業旗下的愉景灣服務管理公司否認說法，認為愉景北球場使用的膠粒，與二白灣發現的膠粒，不論呎吋、形狀均不相同，而球場出水口及附近並無發現所述膠粒積聚。 環保署則指，海事處合共清理約 2.5 噸黑色顆粒及海沙混合物，期間環保署亦有抽取附近海水樣本化驗，結果顯示水質並未受到影響；而現時該處岸灘情況已大致回復正常。

環保團體「無塑海洋」7月底發現愉景灣二白灣佈滿黑色塑膠粒。（「Plastic Free Seas 」Facebook圖片）

無塑海洋今年8月起多次到二白灣清理黑色塑膠粒，更曾挖出一隻塞滿黑膠粒的蜆。團體擔心膠粒有機會進入食物鏈，或者影響附近的紅樹林。該團體於其Facebook專頁中指，本月初將二白灣檢獲的黑膠粒，及愉景北球場的膠粒樣本送到香港大學實驗室進行對比，發現兩者是相同。

愉景灣服務管理公司於回覆離島區議會的文件中指出，並無發現愉景北球場有膠粒異常流失情況；而根據雨水渠圖，愉景北球場附近的雨水渠會通往愉景北鐘樓旁的出水口，而非二白灣。另外，保養承辦商在即時視察後，認為球場及二白灣的膠粒不論呎吋、形狀均不相同，故指沒有證據顯示二白灣沙灘的膠粒來自該球場。

該公司又表示，會定期清理雨水渠及球場周邊，並因應實際情況增加清潔次數；亦會於球場旁的雨水渠加設金屬網，並繼續對球場進行嚴格的維修保養，確保人造草坪的質素符合政府規例。

環保署則指，7月底接獲海事處通報有關事件後，隨即聯絡海事處、愉景灣管理公司及聯同志願者多次清理岸灘上的黑色顆粒。當局6次清理行動中，合共清理了約2.5噸黑色顆粒及海沙的混合物。環保署又表示，合成橡膠並非化學活躍物質，如落入水體一般不會對周邊水質造成即時影響，但長時間存在海洋中會分解成為微細膠粒。