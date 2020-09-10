團體倡設殘疾醫療券　建議參考長者醫療券金額　助視障者求診私家

香港失明人協進會昨日（9日）發表調查，逾四成視障受訪者的醫療開支逾4000元，九成人同意醫療券有助減輕經濟負擔。 失明人協進會會長莊陳有今日（10日）受訪指，現時公營醫療設施人多，視障人士所住的地方若與設施距離遠，前往求醫亦有困難，故提倡增設殘疾人士醫療券，方便有需要人士求診，若可分流至私營醫療亦份屬好事，金額方面則可參考長者醫療券的做法。目前合資格長者可獲發每年2,000元醫療券，累積金額上限為4,000元。

香港失明人協進會會長莊陳有（資料圖片）

香港失明人協進會會長莊陳有接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，現時公營醫療設施人多需排隊，視障人士未必住在附近，前往求診具挑戰性，有時需要陪診服務，故建議增設殘疾人士醫療券，令失明人士與其他人一樣，可以有多於一項選擇。而近年公營醫療系統爆滿，醫療券助分流部份醫療需求亦是好事。

失明人協進會進行的調查顯示，6成受訪者過去3年平均花逾2000元作為醫療開支，當中4成更花逾4000元。莊陳有稱，部份視障問題是因長期病患而引起，求診次數多，醫療券料可帶來幫助。金額方面，可以參考長者醫療券的金額，並每年作檢討。

他續指，相信措施不至於太昂貴，對港府而言只是很小的財政負擔，他稱明白新冠肺炎疫情下開支有所增加，惟只屬暫時，協會提倡的是長遠對社會弱勢社群的改善措施，政府不應抱持「唔使做就唔做」的態度推行政策。