新冠肺炎｜再現安老院舍個案　逾200院舍或急煞停中秋有限度探訪

本港的院舍自第三波新冠肺炎疫情爆發之後已禁止探訪，院友已三個月未能與家人見面。據指原本有200至300間院舍有意於中秋佳節，有限度放寬親友探訪，惟消息指今日（29日）元朗護老院增一院友初步確診，令各院舍的神經再度繃緊。 香港安老服務協會委員李輝透露，其有份管理的院舍原本亦有意明日（30日）起恩恤探訪，惟因應再有院舍個案，管理層已決定煞停探訪安排，業界亦有部份院舍將禁止探訪。李輝形容為「一場歡喜一場空」，但仍應以防疫為先，不想前功盡廢。

中秋將至，明日農曆十四為「迎月」，有200至300間院舍原定有限度恢復探訪安排，惟有消息指，元朗護老院一名71歲女院友初步確診新型肺炎，目前於博愛醫院留醫，檢測結果有待覆檢。

安老院管理層急煞停探訪：「一場歡喜一場空」

香港安老服務協會委員李輝受訪時透露，其有份管理的8間院舍原本亦打算於中秋節期間，以「定人、定時、定點」作恩恤安排，每位院友限登記兩名探訪者，可於院舍內指定地方見面不多於1小時，訪客不得進入住宿的房間，每次探訪完畢後亦會徹底消毒。探訪安排反應熱烈，全部3日的預約名額均爆滿。

不過有新增院舍個案的消息一出，李輝透露，院舍管理層隨即開會決定煞停有限度探訪安排，她形容為「一場歡喜一場空」，又稱明白院友與家人久未見面，期待大時大節與家人團圓，即使平日可以電話、視像通訊，但有些長者的視力及聽力有所退化，而家人的接觸及身體語言亦無法被其他工具所取代。

香港安老服務協會委員李輝透露，因應有新增院舍個案，業界部份院舍急煞停中秋有限度探訪。（資料圖片／鄭子峰攝）

她指疫情突變，不敢貿然推新措施，以免前功盡廢。她又指，院舍的情況較特別，高危因素在於有提供外展服務的人員或會到訪多於一間院舍，一旦有人確診或牽連甚廣，需格外小心謹慎。

李輝透露業界原本有200至300間院舍準備開放有限度探訪，部份院舍最新已表明將暫停安排，協會亦已提醒業界需自行評估風險。

安老服務協會主席：應汲取父親節放寬的教訓

香港安老服務協會主席陳志育提到，有部份長者久未見到家人，已出現情緒問題，不過元朗再現院舍個案亦令人擔心，或多或少影響之後安排。

他指目前是第三波疫情的尾聲，若大家再忍耐一下或對整體防疫是好事，而父親節時政府放寬後，院舍亦放寬讓長者外出，7月初即爆疫，他認為應汲取父親節的教訓，謹慎作出決定。

陳志育提到，已向衞生防護中心尋求有關局部開放探訪的意見，望讓業界參考，細節有待公布。他續指，每間院舍的環境都不一樣，有些小規模院舍通風有待改善，而一些大型院舍有更多空間劃出指定探訪空間，難一概而論，院舍有必要按實際環境做風險評估。