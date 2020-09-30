新冠肺炎｜曾祈殷：中秋院舍探訪需再觀察　如放寬家屬應穿保護衣

本港新冠肺炎疫情未平，據悉元朗護老院一名七旬老婦昨日（29日）初步確診。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（30日）早在港台節目表示，院舍之間或有關連，未來需靜觀院舍的疫情會否愈演愈烈。他又指，現在未是時候放寬探訪限制，中秋節有限度探訪要「睇定少少」，譬如限制探訪人數，以及規定探訪者穿上保護衣，院舍亦需監督探訪者的活動。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，回顧本港第三波疫情爆發，長者受感染對公共醫療的負擔沉重，故院舍需小心設定嚴謹的防疫措施。他促請衞生防護中心盡快調查個案的嚴重性有多大，並在院舍抽取環境樣本。他認為院舍之間或有關連，爆疫的院舍未必只有一間，未來需靜觀其變，看看院舍疫情會否愈演愈烈。

他又指，現在未是時候放寬探訪限制，政府應待社區零確診情況持續，才有序地放寬探訪。至於中秋節有限度探訪，曾認為政府及院舍要「睇定少少」，仔細訂立及交代細節，譬如限制探訪人數，以及規定探訪者穿上保護衣，期間院舍亦需監督探訪者的活動。



由本周五起，宗教活動人數上限可達崇拜地點的一半；體育處所可進行多於四人的隊際運動。曾祈殷稱，運動員有身體碰撞，不適宜過度放寬，如運動的人數太多、在不通風的室內進行，就未必適合放寬。 他提醒運動員需做足防控措施，而政府應每兩周檢視成效。至於宗教處所，他指部份宗教的教友或有較親密的接觸，例如拖手、傳聖餐等，放寬措施需小心執行。