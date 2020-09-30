楊潤雄：慶祝國慶亦要保持守護國家意識　教育局正製作國安法教材

教育局局長楊潤雄在國慶前夕（30日）於社交網站發文，指公眾明天（10月1日）慶祝國慶時，應抱著「感恩和珍惜及合力守護國家」的意識。他透露，教育局正製作與國安法相關教材，並分享一條由「勵進教育中心」發布的《香港國安法》動畫影片，呼籲學校可多利用不同機構資源教學。

楊潤雄透露，教育局正製作與《香港國安法》相關的教材。（楊潤雄facebook截圖）

教育局局長楊潤雄今日（30日）在facebook表示，希望市民明天（10月1日）慶祝國慶時，抱感恩和珍惜，須保持守護國家的意識。他透露，教育局正製作與國安法相關教材，讓同學明白國家安全和守法意識的重要性，以及國安法與同學的關係。

教育局局長楊潤雄分享了勵進教育中心發布的《香港國安法》動畫影片。（「 勵進教育中心」youtube影片截圖）

楊在帖文中，分享了一條《香港國安法》動畫影片，影片由全國人大常委范徐麗泰、基本法委員會副主任梁愛詩等政界人事聯手成立的勵進教育中心，以「不公開」連結發布。



影片講述中華人民共和國國家安全法對國家安全的定義，又指2019年以來，香港社會動盪，「國泰才可民安」，學生不應罷課、叫「違法口號」或拉人鏈等。片段亦多次重申，國安法「只會針對極少數違法行為」，不影響高度自治。