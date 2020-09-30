限聚令｜康文署足球場籃球場周五重開　依比賽規則限制人數

新冠肺炎疫情放緩，政府放寬限聚令。康文署今日（30日）宣布，俗稱「街場」的免費戶外隊際康樂場地如足球場和籃球場，將於本周五（10月2日）重新開放。每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則，運動前及運動後須佩戴口罩，同時會繼續暫停開放觀眾席。

康文署宣布，免費戶外隊際康樂場地將於10月2日重新開放。每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。（資料圖片）

公眾泳灘、燒烤場續關閉

康文署宣布，免費戶外隊際運動球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、板球場，將於10月2日起重開。進行隊際比賽或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。康文署發言人提醒，市民仍需注意保持社交距離，於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩，同時該署會繼續暫停開放觀眾席。

至於早前已重開的室內隊際運動設施，包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，使用有關場地的人數限制由目前的每一組4人，放寬至進行隊際比賽或訓練時，每個球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則。康文署提醒市民，進行這些室內隊際運動須佩戴口罩的規定維持不變。

部分康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

康文署會繼續接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請。康文署會暫停接受及處理轄下露天劇場及免費康體場地，作非指定用途活動及銷售活動的預訂申請，直至另行通告。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼